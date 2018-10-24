Радіо Свобода Daily: Люди з оточення Порошенка зберегли контроль над газовим родовищем

Суд закріпив контроль осіб з оточення Порошенка над газовим родовищем на Полтавщині

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову Генеральної прокуратури про визнання незаконною та скасування рішення про видачу фірмі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на видобуток газу та нафти у Полтавській області. Раніше журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) з’ясували, що фірма, пов’язана з оточенням президента України Петра Порошенка, отримала цей спецдозвіл без аукціону на 20 років.

Масштабне ДТП в центрі Києва

Внаслідок ДТП за участю автокрана в центрі столиці України постраждали три людини, 20 легкових автомобілів і вантажівка пошкоджені. Як повідомили в поліції, двом із постраждалих надали медичну допомогу без госпіталізації. Водій автокрана, який протаранив машини, розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Цю інформацію перевірять під час слідства, заявили правоохоронці.

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Нотатки «спеца»

А тепер пропонуємо Вам продовження циклу інтерв’ю із спецпризначенцем, який брав участь у стримуванні російської агресії, а до цього фактично пройшов усі етапи становлення українських спеціальних підрозділів у незалежній Україні. «Специ», зазвичай, не показують обличчя і не дають інтерв’ю. Але ми, в результаті довгої комунікації, отримали можливість поставити запитання. Цього разу – про розвідувальну діяльність спецпідрозділів у 2014 році.

«По-перше, ця невидима війна мала і має велике значення. А ось про учасників цієї війни, і який внесок ними зроблено, ніхто не знає. Як правило, інформація про «бійців невидимого фронту» випливає у ЗМІ дозовано і через великий проміжок часу після подій, у яких вони брали участь. Та думаю, деякі епізоди цієї війни, з деякими застереженнями можливо розкрити вже зараз», – зазначив нам спецпризначенець. Умовою отримання інтерв’ю є збереження конфіденційності спікера. ​

Далі три новини про північного сусіда України.

У ПАРЄ повторно розглянуть зміни до регламенту, які б дозволили повернути делегацію Росії, 10 грудня.

Президент Росії Володимир Путін запропонував провести його зустріч із американським колегою Дональдом Трампом у Парижі 11 листопада, коли там відбуватимуться заходи, присвячені 100-річчю закінчення Першої світової війни.

А прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розповів, кого в Україні торкнуться російські санкції. «Якщо говорити про фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди нашій країні», – сказав очільник російського уряду. За його словами, санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів і поставки низки товарів.

Чому українські медіа не можуть перестати друкувати російською

Українську мову популяризувати треба, але не так, як пропонують депутати, кажуть деякі представники ринку друкованих медіа. Законопроект про мову, який депутати готують до другого читання, передбачає, що друковані ЗМІ мають виходити українською, або бути у кількох мовних версіях за наявності українського відповідника. Така вимога обурила не лише видавців російськомовних газет та журналів, але й англомовних та інших ЗМІ в Україні.

На публічне обговорення законопроекту про мову зібралися представники друкованих видань, народні депутати, представники розповсюджувачів та професійних об’єднань. То які ж пропозиції та аргументи, який вихід пропонується вже зараз? Про це у матеріалі за лінком.

Змусити стати переселенцем

У відносинах Пенсійного фонду з пенсіонерами-переселенцями – чергове загострення. Фонд знову блокує виплати людям: кожен день маріупольські юристи приймають скарги від пенсіонерів і готують документи до суду. Радіо Донбас.Реалії в минулому році вже розповідало, як маріупольці, які відмовилися від довідки переселенця, виграли суди всіх інстанцій і домоглися права на пенсію – вони просто живуть у Маріуполі і не зараховують себе до переселенців, але держава вимагала, щоб вони отримали довідку ВПО (внутрішньо переміщеної особи. Однак у вересні 2018-го їм знову припинили виплати. Пенсіонерів фактично змушують ставати переселенцями.

Як цькують учнів в українських школах

І про ще один скандал насамкінець. У Харкові, в одній із місцевих шкіл батьки учнів шостого класу вирішили влаштувати свято на честь завершення першої чверті. Але закінчилось усе сльозами однієї з учениць, якій не дісталось торта через те, що її мама і тато принципово відмовляються здавати гроші до шкільного фонду, на чому наголосила дівчинці одна з представниць батьківського комітету. Радіо Свобода спробувало розібратися у ситуації та пригадати схожі випадки, які ставалися в Україні за останній час, а також те, чим вони закінчились.

Не конфліктуйте, але якщо цього не оминути – намагайтесь почути аргументи всіх сторін!

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