Радіо Свобода Daily: Державна регуляторна служба не погодила підвищення цін на газ

Розпочинаємо з коротких новин:

У неділю в Україні перевели годинники на годину назад. Таким чином, країна повернулася на свій поясний час, неформально відомий як «зимовий час».

Державна регуляторна служба України не погодила проект постанови Кабінету міністрів про підвищення цін на газ для населення. Своє рішення служба пояснила тим, що підвищення цін може призвести до монополізації ринку природного газу, невиконанню Україною її обов’язків за договором про заснування Енергетичного співтовариства.

В Україні набув чинності закон, яким внесено зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України та закону «Про військовий обов'язок і військову службу» з метою забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час проходження військової служби.

У столиці Чехії Празі відсвяткували 100-річчя чехословацької, а потім чеської державності. В святковому параді взяли участь понад дві тисячі військових та 200 одиниць техніки. Він став одним із наймасштабніших, що проводились у Чехії за останні роки.

Напад на синагогу в Піттсбурзі

27 жовтня поліція Піттсбурга (штат Пенсильванія, США)​ повідомила про «численні жертви» внаслідок стрілянини біля синагоги Tree of Life, що розташована в районі Squirrel Hill. За останніми офіційними даними, внаслідок нападу загинули 11 людей, шестеро були поранені, серед яких четверо правоохоронців. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив напад на синагогу. Президент США Дональд Трамп заявив, що трагедії могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці, а нападник заслуговує на смертний вирок. У поліції Піттсбурга повідомили, що нападника поранили та затримали.

Навіщо Лукашенку Україна

Після зустрічі із білоруським президентом Олександром Лукашенком український президент Петро Порошенко назвав колегу «великим другом українського народу». Це, звичайно, фраза дипломатичного характеру. Лукашенко – не тільки не друг українського народу. Він навіть білоруському народу не дуже великий друг. Єдина політична мета Лукашенка – утримання влади у колишній радянській республіці, де мало що змінилося після краху Радянського Союзу. Лукашенко з цим завданням успішно справляється ось уже 24 роки. Але – за допомогою з російського бюджету. І тому з кожним роком не тільки зміцнюється білоруський авторитарний режим, а й посилюється його залежність від Москви. І тут, звичайно, виникає дуже просте запитання – навіщо Лукашенку взагалі потрібна Україна? Про це у своєму матеріалі розмірковує політичний оглядач Віталій Портников.

​Останні дні Австро-Угорської монархії

Сто років тому – наприкінці жовтня 1918 року – доживала свої останні дні Австро-Угорська імперія. Попервах імператор Карл І видав маніфест, яким заявляв, що імперія з двоєдиної монархії буде перетворена на федерацію народів. Проте процес розпаду Австро-Угорщини став некерованим: одна за одною проголошувалися незалежні держави, на її території виникали нові державні утворення. Однією з таких держав стала Західноураїнська Народна Республіка (ЗУНР). Про те, як це відбувалося, Радіо Свобода спілкувалося з дослідником східноєвропейської історії Іваном Гоменюком.

Миротворці на Донбасі

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій представило своє бачення миротворчої місії на Донбасі. Світовий досвід таких операцій там аналізували кілька років. І хоча схема все ще у процесі розробки, аналітики підраховують, що залучення миротворчої місії ООН на Донбас може стати однією із найдорожчих. Водночас, згідно з опитуванням Центру Разумкова, більшість українців підтримують введення миротворчої місії на Донбасі. Який сценарій обрали у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і чи зсунеться тепер питання миротворців на Донбасі з мертвої точки? У цьому розбирались журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Гомеопатія, фітотерапія та інший «фуфломіцин»

За 5 останніх років українці витратили 3,7 мільярда доларів на медикаменти, що навряд чи допомогли хоч комусь (простою мовою – «фуфломіцин»). Із них – 2,5 мільярди на ліки без доведеної ефективності, 309 мільйонів на гомеопатію і 905 мільйонів – на фітотерапію. Більше про те, як так сталося і що з цим робити, у блозі «М Плюс».

​Не займайтеся самолікуванням та використовуйте ліки з доведеною ефективністю!

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