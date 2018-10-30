Радіо Свобода Daily: ймовірно, що усі 189 осіб загинули – влада Індонезії про авіакатастрофу

Авіакатастрофа в Індонезії

В Індонезії, неподалік острова Суматра, впав у море пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту. За даними поліції Індонезії, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг. Він мав вік всього два місяці та лише 800 годин нальоту, повідомив керівник Національного комітету з безпеки авіації Індонезії Соерджанто Тьяхйоно. Українські дипломати з’ясували, що громадян України не було на борту літака. Індонезійська влада заявила, що ознак того, що хтось вижив у катастрофі немає. Рятувальники зосереджені на пошуку тіл загиблих. Представник транспортного відомства країни розповів, що пілот просив дозволу повернутися в аеропорт Джакарти через кілька хвилин після злету. За 10 хвилин літак упав у море, зазначає Associated Press.

Invictus Games

В Україну з Австралії повернулася національна збірна, яка брала участь в міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»). В аеропорту спортсменів зустрічали рідні, вболівальники, військові та оркестр. Українці здобули в Австралії 20 медалей: 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові. У медальному заліку Україна посіла п’яте місце. За співвідношенням кількості учасників та нагород українська команда має найвищий показник ефективності. Ми підготували відео та фоторепортаж із зустрічі спортсменів.

Теніс

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка здобула перемогу в підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA), що завершився у Сингапурі. У фіналі українська тенісистка не залишила шансів американці Слоан Стівенс. Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Це перший успіх української тенісистки на такому рівні: до цього часу вона не перемагала на турнірах Grand Slam. Радіо Свобода зібрало цікаві факти з біографії Еліни Світоліної.

Дезінформація та «фейки»

Занурені в безперервний потік інформації, читачі газет і журналів, споживачі новин радіо, телебачення й, особливо, стрічок соціальних мереж, – нерідко губляться, вірячи фейкам, дезінформації та пропаганді. Цим дуже вміло користуються політики-популісти й цілі уряди держав: для сіяння хаосу, створення інформаційної завіси, за якою легше контролювати й підкорювати громадську думку. Але, як навчити європейців відрізняти справжні новини від сфабрикованих? Це з’ясовував наш журналіст у Брюсселі.

Що ще?

У другому турі президентських виборів в Бразилії переміг правий кандидат Жаїр Болсонару.

Прокуратура у США вимагатиме смертної кари для Роберта Бауерса, якого звинувачують у стрілянині в синагозі у штаті Пенсильванія.

Міський голова Львова видав розпорядження про припинення з 29 жовтня опалювального сезону для населення через теплу голоду. Але опалення лікарень, поліклінік, садочків не припинятимуть.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила своїм однопартійцям по Християнсько-демократичному союзу (ХДС), що готова більше не балотуватися на посаду голови партії.

Компанія з Нідерландів MX3D побудувала перший пішохідний міст у світі, виконаний за допомогою технології 3D-друку методом дугового зварювання.

Реформа екстреної медицини

Реформа екстреної медицини розпочнеться у 2019 році. На пілотний проект планують виділити з бюджету 922,5 мільйони гривень. Спочатку реформа охопить лише п’ять областей: Вінницьку, Донецьку, Одеську, Полтавську, Тернопільську, а також місто Київ. Серед змін планують закупівлю сучасного транспорту та обладнання, підвищення зарплатні медикам, які пройдуть нову програму підготовки інструкторів, і покращення роботи диспетчерів. Все, що потрібно знати про реформу, читайте за посиланням.

Не хворійте!

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