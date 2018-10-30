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30 Жовтень 2018, Київ 08:39
Світ

Радіо Свобода Daily: ймовірно, що усі 189 осіб загинули – влада Індонезії про авіакатастрофу

Рятувальник готує дитанційно-керований підводний апарат для пошуку літака, що впав зранку 29 жовтня, провінція Західна Ява, Індонезія

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Авіакатастрофа в Індонезії

В Індонезії, неподалік острова Суматра, впав у море пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту. За даними поліції Індонезії, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг. Він мав вік всього два місяці та лише 800 годин нальоту, повідомив керівник Національного комітету з безпеки авіації Індонезії Соерджанто Тьяхйоно. Українські дипломати з’ясували, що громадян України не було на борту літака. Індонезійська влада заявила, що ознак того, що хтось вижив у катастрофі немає. Рятувальники зосереджені на пошуку тіл загиблих. Представник транспортного відомства країни розповів, що пілот просив дозволу повернутися в аеропорт Джакарти через кілька хвилин після злету. За 10 хвилин літак упав у море, зазначає Associated Press.

«Ймовірно, що усі 189 людей загинули» – влада Індонезії про авіакатастрофу – відео
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«Ймовірно, що усі 189 людей загинули» – влада Індонезії про авіакатастрофу – відео

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Invictus Games

В Україну з Австралії повернулася національна збірна, яка брала участь в міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»). В аеропорту спортсменів зустрічали рідні, вболівальники, військові та оркестр. Українці здобули в Австралії 20 медалей: 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові. У медальному заліку Україна посіла п’яте місце. За співвідношенням кількості учасників та нагород українська команда має найвищий показник ефективності. Ми підготували відео та фоторепортаж із зустрічі спортсменів.

«Зазнавши травми – не здаються»: українці повернулися з «Ігор нескорених» (відео)
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«Зазнавши травми – не здаються»: українці повернулися з «Ігор нескорених» (відео)

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Теніс

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка здобула перемогу в підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA), що завершився у Сингапурі. У фіналі українська тенісистка не залишила шансів американці Слоан Стівенс. Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Це перший успіх української тенісистки на такому рівні: до цього часу вона не перемагала на турнірах Grand Slam. Радіо Свобода зібрало цікаві факти з біографії Еліни Світоліної.

Дезінформація та «фейки»

Занурені в безперервний потік інформації, читачі газет і журналів, споживачі новин радіо, телебачення й, особливо, стрічок соціальних мереж, – нерідко губляться, вірячи фейкам, дезінформації та пропаганді. Цим дуже вміло користуються політики-популісти й цілі уряди держав: для сіяння хаосу, створення інформаційної завіси, за якою легше контролювати й підкорювати громадську думку. Але, як навчити європейців відрізняти справжні новини від сфабрикованих? Це з’ясовував наш журналіст у Брюсселі.

Що ще?

  • У другому турі президентських виборів в Бразилії переміг правий кандидат Жаїр Болсонару.
  • Прокуратура у США вимагатиме смертної кари для Роберта Бауерса, якого звинувачують у стрілянині в синагозі у штаті Пенсильванія.
  • Міський голова Львова видав розпорядження про припинення з 29 жовтня опалювального сезону для населення через теплу голоду. Але опалення лікарень, поліклінік, садочків не припинятимуть.
  • Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила своїм однопартійцям по Християнсько-демократичному союзу (ХДС), що готова більше не балотуватися на посаду голови партії.
  • Компанія з Нідерландів MX3D побудувала перший пішохідний міст у світі, виконаний за допомогою технології 3D-друку методом дугового зварювання.

Реформа екстреної медицини

Реформа екстреної медицини розпочнеться у 2019 році. На пілотний проект планують виділити з бюджету 922,5 мільйони гривень. Спочатку реформа охопить лише п’ять областей: Вінницьку, Донецьку, Одеську, Полтавську, Тернопільську, а також місто Київ. Серед змін планують закупівлю сучасного транспорту та обладнання, підвищення зарплатні медикам, які пройдуть нову програму підготовки інструкторів, і покращення роботи диспетчерів. Все, що потрібно знати про реформу, читайте за посиланням.

Не хворійте!

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