Радіо Свобода Daily: Москва чинить тиск і погрожує Вселенському патріарху – Порошенко

Онуфрій повернув до Стамбула лист від Вселенського патріарха

Голова Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій повернув до Стамбула лист від Вселенського патріарха Варфоломія, в якому його закликали взяти участь в об’єднавчому соборі українських православних церков.

«Лист, в якому патріарх Варфоломій погрожує предстоятелю УПЦ ультиматумами і вимагає співслужити з розкольниками, блаженніший митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника», – повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

За цим же повідомленням, довідавшись про дії голови УПЦ (МП), кілька єпископів, отримавши запрошення від патріарха Варфоломія для участі в соборі, вчинили так само: відправили свої запрошення в Стамбул на Фанар.

А президент України Петро Порошенко написав у Facebook, що на адресу Вселенського патріарха Варфоломія надходять погрози з Росії. «Держава і президент свою справу зробили. І Його Всесвятість Варфоломій свою справу зробив. Можливо, навіть більше, ніж міг, враховуючи той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви», – зазначив Порошенко.

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