УПЦ (МП): Онуфрій повернув до Стамбула лист від Вселенського патріарха

Голова Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій повернув до Стамбула лист від Вселенського патріарха Варфоломія, в якому його закликали взяти участь в об’єднавчому соборі українських православних церков.

«Лист, в якому патріарх Варфоломій погрожує предстоятелю УПЦ ультиматумами і вимагає співслужити з розкольниками, блаженніший митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника», – повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

За повідомленням, довідавшись про дії голови УПЦ (МП), кілька єпископів, отримавши запрошення від патріарха Варфоломія для участі в соборі, вчинили так само: відправили свої запрошення в Стамбул на Фанар.

Напередодні в УПЦ (МП) на своєму синоді постановили, що об’єднавчий собор вважають «незаконним», а участь у ньому священників «не благословляють».

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Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

29 листопада Священний Синод Вселенського патріархату затвердив проект Статуту помісної церкви в Україні.

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