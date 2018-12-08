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08 Грудень 2018, Київ 18:34
Новини | Політика

УПЦ (МП): Онуфрій повернув до Стамбула лист від Вселенського патріарха

За повідомленням, довідавшись про дії голови УПЦ (МП), кілька єпископів, отримавши запрошення від патріарха Варфоломія для участі в об'єднавчому соборі, вчинили так само

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Голова Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій повернув до Стамбула лист від Вселенського патріарха Варфоломія, в якому його закликали взяти участь в об’єднавчому соборі українських православних церков.

«Лист, в якому патріарх Варфоломій погрожує предстоятелю УПЦ ультиматумами і вимагає співслужити з розкольниками, блаженніший митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника», – повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

За повідомленням, довідавшись про дії голови УПЦ (МП), кілька єпископів, отримавши запрошення від патріарха Варфоломія для участі в соборі, вчинили так само: відправили свої запрошення в Стамбул на Фанар.

Напередодні в УПЦ (МП) на своєму синоді постановили, що об’єднавчий собор вважають «незаконним», а участь у ньому священників «не благословляють».

Читайте також: Томос для України: 15 грудня – об’єднавчий собор у Святій Софії

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Нас чекає ще 10 днів важких випробувань – Міщенко про томос для України
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Нас чекає ще 10 днів важких випробувань – Міщенко про томос для України

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Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

29 листопада Священний Синод Вселенського патріархату затвердив проект Статуту помісної церкви в Україні.

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