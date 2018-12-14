Радіо Свобода Daily: Глава нової помісної церкви України отримає томос напередодні Різдва

Томос вручать 6 січня

Глава української помісної православної церкви отримає томос 6 січня, повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря. Вручення відбудеться після божественної літургії, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля помісної церкви, якого мають обрати 15 грудня на Об'єднавчому соборі в Києві. «У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують собору», – зазначив Зоря, не уточнивши, про кого саме йде мова.

Тим часом СБУ повідомила, що «задокументовані наміри організувати в Києві та інших регіонах провокації напередодні проведення Об'єднавчого церковного собору». «Організатор акції зв'язався з росіянином, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції буде священнослужитель Павло», – сказав заступник голови СБУ.

Пізніше встановили, що йдеться про намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. «Павло мав координувати дії протестувальників, не бойовиків», – наголосили в СБУ. Планувалося вчинити резонансні протиправні дії, пов'язані із загибеллю та пораненням пересічних громадян із захопленням святині, стверджують в СБУ.

У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

Далі стисло.

Український військовополонений моряк, капітан буксира «Яни Капу» Олег Мельничук відмовився свідчити і визнавати провину. Напередодні в Москві «пройшли слідчі заходи щодо капітана Олега Мельничука».

У Донецькій області на КПВВ «Новотроїцьке» бойовики передали Україні 13 засуджених, які відбували покарання у в’язницях на окупованій російськими гібридними силами частині Донеччини, а також віддали їхні кримінальні справи.

Центральна виборча комісія повідомила про припинення дії протоколу про співробітництво з ЦВК Росії

Хімічна зброя на Донбасі: ланцюжок тривожних заяв

Є підстави припускати, що Росія готується до хімічної атаки проти України, свідчить у своїй аналітичній доповідній «Russia in Review» вашингтонський Центр вивчення війни (Institute for the Study of War). Автори прогнозують військову ескалацію Росії проти України і наголошують: Москва вже створює всі необхідні для цього передумови. Серед іншого, Кремль поширює фальшиві наративи про те, що Київ і країни Заходу готують неминучі атаки на сході України, в тому числі й хімічні. Пре те, як саме Росія та підконтрольні їй сили розкручували тему хімічної атаки останнім часом, читайте за лінком.

Місяць у психлікарні для Мустафаєва

Не менш тривожні новини далі. Координатора руху «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, заарештованого російською владою за звинуваченням в «участі в терористичній організації», етапують до психіатричної клініки, де він проведе місяць.

Адвокат Мустафаєва зазначає, що його підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки активіст не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною. Кримський юрист Ліля Гемеджі вважає, що правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його.

Як працює перша сортувальна станція в Україні

Український парадокс: переробні підприємства вимушені імпортувати макулатуру, бите скло та поліетилен з-за кордону, в той час такі власні вторинні ресурси українці викидають на сміттєзвалища. Насправді, багато з того, що потрапляє у смітник, можна віддати на переробку тут, в Україні. Питання лише, куди віддавати і що. Із невеличкою командою Радіо Свобода ми відвезли відсортоване сміття на одну з найбільших станцій на Саперно-Слобідську, 25 в Києві. Атмосферу можна відчути на відео у форматі 360.

Кирилівка: Пологовий будинок Азова

Ви коли-небудь задумувалися, як роблять популярні консерви «Бички в томаті»? Як і звідки бички потрапляють на консервні заводи? Проект #ВУкраїні розкриває секрети. Селище Кирилівка (Запорізька область) відоме як популярний в Україні курорт. Але мало хто знає, що поряд із ним розташований Молочний лиман, який називають рибним «пологовим будинком» Азовського моря. Століттями тут мешканці займалися рибним промислом. Останнім часом їхні вилови значно втратили в об'ємах. Що сталося з Азовським «пологовим»? Про легальний вилов риби, браконьєрів та про те, які шанси у рибалок потрапити до рук російських прикордонників у водах Азова, дивіться тут.

Між месіанством та менеджментом: яких лідерів потребує країна

14 грудня в Києві відбудеться церемонія вручення нагороди «Світло справедливості». Вона заснована у 2010 році Борисом Ґудзяком та Анастасією Шкільник і покликана відзначити моральних та духовних лідерів, які в непрості часи об’єднують суспільство на шляху до змін, а також стають прикладом відповідальності, людяності та самовідданості.

Лауреатами нагороди вже ставали Євген Сверстюк, Мустафа Джемілєв, Лариса Заливна, Надія Савченко та Наталія Седлецька. І поки організатори події зберігають у таємниці ім’я цьогорічного лауреата, ми запитали психолога, доцента кафедри психології та психотерапії УКУ Наталію Пилат про важливі складові, що залишаються непоміченими за красивим «фасадом» лідерства як особистісної риси чи набору професійних навичок.

Виховуйте в собі лідера й ведіть за собою однодумців!

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