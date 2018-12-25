Радіо Свобода Daily: США планує повернути Україні картину із зображенням Івана Грозного

Розпочинаємо сьогоднішній огляд з коротких новин:

Міська влада закликає киян, за можливості, утриматися від поїздок на власних авто 25 грудня цього рокуу зв’язку із прогнозованим різким зниженням температури повітря й ожеледицею, а також снігопадом і хуртовиною.

Компанія SpaceX успішно запустила GPS-супутник військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Ракета-носій Falcon 9 вийшла на орбіту з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Головними подіями року, що минає росіяни назвали відкриття Кримського мосту, підвищення пенсійного віку та вибори президента. Такими є результати опитування «Левада-центру».

252 народні депутати пропустили 50% голосувань Верховної Ради в грудні, повідомляє Комітет виборців України. При цьому, за даними організації, 61 депутат пропустив понад 90% голосувань.

Українська сторона поінформувала партнерів по «нормандському формату», Німеччину і Францію, що підніме в Мінську питання про посилення присутності місії ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів.

«Іван Грозний» повертається в Україну

Влада США планує повернути Україні картину із зображенням Івана Грозного. Праця, написана 107 років тому художником Михайлом Паніним, пропала з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста в 1941 році, а відтак була виявлена у приватному будинку у штаті Коннектикут у США. Як та в кого виявили картину, читайте в матеріалі.

10 попереджень від впливового аналітика

Військове вторгнення до України, посилення тиску на Білорусь, продовження мілітаризації на Близькому Сході – ось лише кілька дій, яких варто очікувати від президента Росії Володимира Путіна в 2019 році, переконаний колишній високопосадовець Пентагону, керівник Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер. Чого ще варто очікувати від Путіна наступного року, дивіться за лінком.

4 мільйони книжок 25 мовами

Книжковий бізнес у США переживає епоху відродження. Минулого року виторг із продажу книжок склав понад 26,5 мільярда доларів. Щоправда, традиційні книжкові крамниці не витримують конкуренції інтернет-торгівлі й зачиняють свої двері. Але на цьому ринку знайшли свою нішу приватні магазини, які зробили ставку на перепродаж прочитаних книжок. Одна з таких крамниць у місті Портланд вважається найбільшим книжковим магазином світу. І що найцікавіше, заснували її американці українського походження. Родина Павелків зайнялася цим бізнесом у 1971 році. Powell’s Books став візитівкою, культовим місцем Портланда, на відвідинам якого рекомендують присвятити щонайменше два дні. Історію українських емігрантів, які створили одну з найбільших книгарень світу, читайте за посиланням.

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