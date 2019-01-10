Радіо Свобода Daily: після отримання томосу ПЦУ мають визнати інші сестри-церкви

Томос для України отримав усі необхідні підписи

Документ, який засвідчує визнання Константинополем автокефалії Православної церкви України отримав підписи всіх членів Синоду Вселенського патріархату.

Після отримання томосу і народження автокефальної помісної Православної церкви України (ПЦУ) почнеться процес визнання її з боку інших сестер-церков. Але як довго і чи цілком безпроблемно йтиме цей процес? Чи дослухаються всі предстоятелі помісних церков до закликів Вселенського патріарха Варфоломія і президента Петра Порошенка визнати нову церкву України? У тих, хто стежить за ситуацією в православному світі, є очікування, що більшість помісних церков визнають нову церкву.

Разом з тим у грузинському суспільстві не вщухають гострі дискусії через спроби Тбілісі відповісти мовчанням на автокефалію Православної церкви України. Не поспішають із вітаннями і представники грузинської влади, що викликає обурення не тільки в опонентів влади. Що буде, коли Тбілісі визнає автокефалію ПЦУ, пояснюють кореспонденти проекту Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

Варто знати й про таке:

У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму й за попередніми даними станом на 1 січня 2019 року сягнули 20,8 мільярда доларів США.

Суд у Нідерландах закінчив слухати справу про стягнення активів «Газпрому». Вартість цих активів перевищує 2,7 мільярда доларів, які «Газпром» зобов’язаний сплатити «Нафтогазу» за рішенням арбітражу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що заявки про реєстрацію спостерігачів із Росії на виборах президента України не прийматимуть. А посол України в Канаді Андрій Шевченко анонсував поставку цього року в Україну снайперських гвинтівок із Канади. ​

Український кокс

Авдіївський коксохімічний завод – одне з підприємств Донецької області, яке постраждало найбільше від бойових дій на сході України. Через військові дії підприємство 15 разів було на межі повної зупинки. Однак, за останній рік заводчанам вдалося не тільки зберегти виробництво коксу, але й вийти на довоєнні потужності. Наші кореспонденти побували на заводі й про побачене розповіли тут.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Авдіївка: фоторепортаж про український кокс

Підпал Угорського культурного центру в Ужгороді

Троє поляків на замовлення «німецького журналіста» підпалили в лютому 2018 року Угорський культурний центр в українському місті Ужгороді – це стверджує польська прокуратура, яка розслідувала цю справу як терористичний акт. Ім'я замовника в матеріалах прокуратури не називається, проте Радіо Свобода вдалося знайти непрямі підтвердження того, що це Мануель Оксенрайтер, німецький неонацист, частий гість російських телеканалів і записний «викривач» «бандерівської хунти» в Києві.

Параджанову в тюрмі допомагала жителька Алчевська

95 років виповнилося б 9 січня 2019 року кінорежисеру Сергію Параджанову. Його фільми – «Тіні забутих предків», «Колір граната», «Перший хлопець» і багато інших стали класикою. Міжнародне визнання прийшло до Сергія Параджанова після екранізації в 1964 році повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фільм отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (із них – 24 гран-прі) у 21 країні.

Любов Чемерис познайомилася із Сергієм Параджановим, коли до його звільнення залишилося вже кілька місяців. Її чоловік працював у Перевальській колонії, і саме він розповів про «дивного режисера», який сидів за ґратами. Вони почали листуватися. Цікаво, що авторка досі зберігає листи режисера, а точніше їхні копії, оригінали вона надіслала в музей Параджанова до Єревана.

Крім того, сайт «Настоящее время» – спільний проект Радіо Свобода і «Голосу Америки» – опублікував документи КДБ зі згадуванням невгодного радянській владі режисера, знайдені в архіві Служби безпеки України.

Будьте тими, ким насправді є і не вдавайте когось іншого!

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