Радіо Свобода Daily: Томос про автокефалію ПЦУ побував у Рівному

Томос із Стамбула полетів у Рівне

Подячний молебень із нагоди отримання томосу пройшов у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівного. Разом із главою ПЦУ Епіфанієм на молебень прибув президент Петро Порошенко. В соборі представили томос, який повернувся із Стамбула, де напередодні його підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Під час святкового молебню патріарх Філарет вручив президенту України Петру Порошенку орден Андрія Первозванного.

«Укрзалізниця» з головою

Кабінет міністрів затвердив Євгена Кравцова на посаді голови правління «Укрзалізниці». Кравцов був виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці» з серпня 2017 року. Голова наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунер заявив, що наглядова рада обрала Кравцова кандидатом на посаду голови правління, спираючись на висновки зовнішнього консультанта про його роботу.

Про те, чому важливо було затвердити Кравцова на посаді голови правління, в ефірі Радіо Свобода сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Далі три заголовки.

Ревізія не виявила в Києво-Печерській лаврі 10 предметів.​

Двоє українських бізнесменів, Сергій Льовочкін і Рінат Ахметов, спростували твердження про отримання даних соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США.

Український режисер Олег Сенцов у російській в'язниці завершив новий роман наприкінці 2018 року.

44 цитати першого президента незалежної України

10 січня, виповнилося 85 років президентові України 1991–1994 років Леоніду Кравчуку. Хтось називає його і «батьком української незалежності», і одним з ліквідаторів «тюрми народів» СРСР, а хтось, навпаки, – «гальмом української незалежності». Його звинувачують як у передачі значної частини Чорноморського флоту Росії, так і в гіперінфляції та в інших проблемах 1990-х років. Про нього розповідають анекдоти, але і сам Леонід Кравчук гострий на слово: низка його висловів стали крилатими. Причому деякі його заяви, навіть сказані в один і той же час, суперечать одна одній. Радіо Свобода зібрало найвідоміші та найяскравіші цитати першого (з моменту відновлення незалежності України) українського президента.

Як німець, монах УГКЦ рятував євреїв у Львові

Німець Йоан Петерс, який був монахом Студійського уставу Української греко-католицької церкви, як розповідають дослідники, врятував у Львові в роки Другої світової війни понад 15 євреїв. Він був директором взуттєвої фабрики «Солід» у час німецької окупації, де шевцями працювали євреї з гетто, а їхніх рідних вдалося переховати. Йоана Петерса називають незвичайним чоловіком, який був довіреною особою митрополита Андрея Шептицького, несправедливо забутим і очорненим опісля війни.

Чого очікувати від 2019 року?

Протистояння США та Китаю, «Брекзит» та зміна поколінь – основні тенденції та тренди року, що почався, які визначили експерти та журналісти журналу «Український тиждень» спільно з журналом The Economist у прогнозі «Світ у 2019». Для України, зокрема, як вони вказують, цей рік буде турбулентним, важливим і визначальним. Про основні тренди 2019 року та їхній вплив на Україну в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили редактор журналу «Український тиждень» Дмитро Крапивенко та президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Євробачення-2019»

Телеканали СТБ та «UA:Перший» оголосили імена півфіналістів національного відбору на «Євробачення-2019». За право виступити в Ізраїлі поборються 16 учасників: Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR, KHAYAT. Порядок виступів конкурсантів визначать жеребкуванням 22 січня. Прямі ефіри відбору заплановані на 9 і 16 лютого (півфінали) та 23 лютого (фінал).

Нехай і ваша душа співає!

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