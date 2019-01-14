Радіо Свобода Daily: Порошенко заявив про пришвидшення процесу переходу парафій до ПЦУ

Розпочинаємо огляд з коротких повідомлень:

Президент України Петро Порошенко заявив про пришвидшення процесу переходу парафій з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) після отримання нею томосу про автокефалію.

Посол Сполучених Штатів Річард Гренелл розіслав низці німецьких компаній, що беруть участь в реалізації проекту газогону «Північний потік-2», листи з попередженням про можливість запровадження проти них санкцій США.

Трамп вилучив записи розмов із російським президентом, які робили його перекладачі, і зажадав, щоб вони не передавали почуте кому-небудь в адміністрації, пише The Washington Post.

Документальний фільм про хлопчика з Донбасу The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») данського режисера Саймона Леренґа Вілмонта здобув нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку, США. Фільм став переможцем у категорії Spotlight.

Жіночий хокей

Стрункі, красиві, сміливі й розумні... Кажуть, що в хокей грають лише справжні чоловіки, але ці дівчата руйнують такий стереотип. Одні – мами, інші – серйозні бізнес-леді; хтось грає в хокей з дитинства, інші – розпочали нещодавно, але саме вони – перша в історії жіноча збірна України, яка змагатиметься у кваліфікації до чемпіонату світу. Після 24-річної перерви Україна повертається на світову арену жіночого хокею. Радіо Свобода познайомилося з хокеїстками, які пишуть спортивну історію України.

«Малоросія чи УРСР, ми завжди знали, що ми і є Україна»

Громада Свято-Покровського храму в селі Рубанівському на Дніпропетровщині – перша й поки єдина в області, яка вирішила перейти з-під юрисдикції Української православної церкви (Московського патріархату) до єдиної помісної Православної церкви України (ПЦУ). Церква в Рубанівському багато років поспіль є українською по духу, кажуть віряни. Там створили й опікуються єдиним у світі музеєм письменника та етнографа Івана Манжури, видають багато літератури, ведуть просвітницьку роботу, а з початком бойових дій на Донбасі – підтримують українських бійців. Про нинішній статус, майбутнє та виклики, які тепер стоять перед священиками та громадою, Радіо Свобода розпитало священика Свято-Покровського храму Володимира Дерев’янка.

Спочатку – 10 років ГУЛАГу, потім – безтермінове заслання

«Часом мені здається, що безтермінове заслання, в якому я перебуваю зараз, є звичайним звалищем, куди мене викинули на загибель. Фактично мене поставили поза законом і нині я змушений заробляти на життя тяжкою непосильною працею, адже інша робота для мене закрита» – це уривок з листа Петра Колесника, написаного ним із Єнисейська Красноярського краю у травні 1953 року на ім’я голови президії Верховної Ради СРСР Климента Ворошилова. У минулому літератор та науковий співробітник Інституту літератури Академії наук УРСР і ВУАМЛІНу Колесник на той час уже п’ятий рік перебував у засланні, звинувачений у тероризмі та участі у контрреволюційній організації. Історію репресованого літератора Петра Колесника читайте в матеріалі.

Голодомор-геноцид 1932–1933

Шкільна вчителька, селянин-хлібороб, університетський педагог, комуністичний партієць. Усі ці люди колись не просто стали свідками однієї з найстрашніших подій в історії України – Голодомору 1932–33 років, – але і описали її у своїх нотатках, за що пізніше майже всі постраждали від рук репресивної радянської машини, яка звинуватила їх у брехні і наклепі. Їхні спогади дивіться за посиланням.

365 років Переяславської ради

365 років тому у ці дні у Переяславі Київської області представники українського козацтва на чолі з Богданом Хмельницьким уклали з послами Московського царя Олексія Романова військово-політичний союз між Гетьманщиною та Московським царством. Пізніше в російській та радянській історіографії цю подію прозвали «возз’єднанням з Росією». Але сучасні українські історики це визначення ставлять під сумнів. Чому, з'ясовував наш журналіст.

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