Радіо Свобода Daily: 5 церков в Україні повинні вказати свій зв'язок із Росією

Церкви в Україні, які пов'язані з країною-агресором

Міністерство культури України оприлюднило перелік церков, яким необхідно вказувати приналежність чи то безпосередньо до Російської православної церкви (РПЦ), чи інший зв'язок із країною-агресором. Під дію сьомої та восьмої частин статті 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з висновком Мінкульту, підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які діють на території України та входять до складу (є частиною) таких релігійних об’єднань:

Руська (Російська) істинно-православна церква (РІПЦ)

Руська (Російська) старообрядницька церква (безпопівська згода) або Древлеправославна поморська церква (ДПЦ)

Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ)

Руська (Російська) древлеправославна церква (РДЦ, Новозибківська згода)

Руська (Російська) православна старообрядницька церква (РПСЦ).

«Зазначені організації повинні протягом трьох місяців внести до свого статуту зміни і подати їх на реєстрацію у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

Інтерв’ю з Супрун

Одна з цілей медреформи в Україні – ліквідація системи, за якої сумлінні медики є кріпаками головних лікарів. На цьому наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Таким головлікарям вигідне становище, коли вони все контролюють у державній формально клініці, стягуючи гроші за кожну посаду і вимагаючи від підлеглих брати хабарі у пацієнтів. Ці головлікарі, наживаючись на чесних медиках, за зарплати 15–18 тисяч гривень на місяць «мають п’ять машин, три квартири і свій літак», зазначила Супрун. МОЗ працює над тим, щоб до кінця нинішнього року в Україні почав діяти закон щодо ліцензування лікарів. Фахівці із новим ліцензуванням звільняться від рабства у головного лікаря. Водночас з’явиться можливість відсторонення медиків, які купили свої дипломи і ціною недбалості яких є іноді людське життя. Також Супрун розповіла про зниження цін на медпрепарати, про оплату з наступного року всіх послуг через Національну службу здоров’я та про інші новації. Читайте інтерв’ю з Супрун за посиланням.

​Кілька коротких повідомлень:

Народного депутата Надію Савченко, яка нині перебуває у СІЗО за звинуваченнями в тероризмі та у спробі захоплення державної влади, партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» під час з'їзду висунула кандидатом у президенти.

У Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Куїнджі «Ай-Петрі. Крим».

У Парижі вкрали роботу художника Бенксі, присвячену жертвам терактів 2015 року.

В інтернеті оприлюднили ймовірний відеозапис падіння російського далекого бомбардувальника Ту-22М при посадці на півночі Росії в Мурманській області. Катастрофа сталася 22 січня, загинули 3 члени екіпажу.

Витівки і провали кандидатів

Покидати лопатою сніг, нагрести оберемок безкоштовних шапок, познайомитися із відомим баристою. Таким переліком спроби учасників президентських перегонів привернути до себе увагу не вичерпуються. Минулого тижня частиною президентської кампанії в Україні стали вимушені виправдання через письменника Коельйо, апеляції до особи президента Венесуели Мадуро та взаємний «тролінг» кандидатів. Читайте про всі витівки і провали кандидатів у нашому традиційному щотижневому огляді.

Як штаби зіграють на темі пенсійної реформи

Ще трохи до теми виборів. Збільшення пенсій додасть відсотків до рейтингу чинного президента України Петра Порошенка. Іншим же учасникам президентських виборів, які призначені на 31 березня 2019 року, навряд чи вдасться так ефективно, з користю для себе скористатися темою пенсій. На цьому сходяться експерти, опитані Радіо Свобода. Утім, зауважують вони, наразі може йтися лише про підвищення пенсій чи збільшення бюджету Пенсійного фонду, для розмов про реформу пенсійної системи поки предмету немає. Більше про це в матеріалі.

Покерувати «Межигір’ям»

Нацагентство з управління і розшуку активів (АРМА) продовжило конкурс на пошук управителя арештованої резиденції екс-президента Віктора Януковича «Межигір’я» до кінця лютого. Хоча днем раніше АРМА анонсувало «оголошення переможця конкурсу». Конкурс в останній момент продовжили через обурення і тиск громадських організацій та журналістів-розслідувачів, про що свідчать як їхні заяви, так і, великою мірою, відповіді АРМА Радіо Свобода. Як розвиваються події? І хто отримав би «Межигір’я» у користування, якби конкурс таки завершився? Радіо Свобода зібрало найважливіші факти про це.

Історії тих, хто пережив розгін Майдану в Запоріжжі

П’ять років тому, 26 січня 2014 року, під стінами Запорізької облдержадміністрації відбулася найчисельніша акція Євромайдану в місті – на центральну площу Запоріжжя вийшло близько 10 тисяч городян. Учасники акції здійснили невдалу спробу увійти до адмінбудівлі. А ввечері тітушки та правоохоронці, застосовуючи силу, «зачистили» місцевий Майдан. Під час розгону силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, а більш ніж сотня людей зазнали травм. До річниці тих подій Радіо Свобода зібрало спогади п’ятьох учасників місцевого Майдану.

Бажаємо хорошого початку тижня!

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