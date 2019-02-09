Радіо Свобода Daily: «Схеми» з’ясували, хто з мільярдерів отримує найбільші аграрні дотації з бюджету

Коротко про вибори в Україні:

Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти. Радіо Свобода опублікувало повний список 44 претендентів на посаду голови держави.

ЦВК відмовила в реєстрації Надії Савченко. А партія «Сила людей» закликала Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах президента.

Москва не посилатиме своїх спостерігачів на вибори в Україну, повідомило МЗС Росії. Це знизить їхню легітимність, проте це не значить, що Москва не визнає результатів, заявили у Кремлі.

«Мусимо пам’ятати, що Росія – агресор в Україні» – так прокоментував недопуск російських спостерігачів на вибори спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

«Допоможи мільярдеру»

Принцип розподілу грошової підтримки для аграрних бізнесменів із держбюджету викликав хвилю обурення, коли у 2017 році з’ясувалось, що позаштатний радник президента Петра Порошенка і мільярдер Юрій Косюк отримав на свої птахофабрики найбільше дотацій із-поміж усіх українських аграріїв. Тож «Схеми» вирішили перевірити, наскільки рівний і однаковий підхід до всіх охочих отримати державну допомогу у цій сфері. Усе виявилось достатньо непрозоро: комісія при Міністерстві аграрної політики, яка визначає розмір дотацій, забороняла журналістам програми фіксувати на відео свої засідання, а документи про отримувачів грошей платників податків виявилися вкрай важкодоступними. Зрештою, вдалося з’ясувати, що серед найбільших отримувачів бюджетної допомоги – компанії народних депутатів (насамперед членів аграрного комітету парламенту). У час, коли звичайним фермерам подекуди навіть не повідомляють про причини відмови, фірмам таких бізнесменів, як Косюк, сприяють навіть тоді, коли формально не всі документи відповідають вимогам.

До слова, найбільші суми державної допомоги для аграріїв торік, а це близько 970 мільйонів гривень, отримали компанії, пов’язані саме з Юрієм Косюком. Це так само, якби кожен українець «заплатив» мільярдеру в середньому по 23 гривні дотацій.

Дочки заступника Аксьонова хочуть на «Євробачення» від України

В Україні триває відбір учасників на «Євробачення-2019». За право представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі бореться дует «Анна-Марія», який заснували кримчанки Анна і Марія Опанасюк. У сестер впливові батьки у Криму, але самі вони підтримали Євромайдан і висловлюються на підтримку України. Що ще відомо про дівчат і їхню сім’ю?

Психологія окупації

І на завершення – 12 історій людей, які залишилися жити в ОРДЛО. Жителям решти країни може бути складно зрозуміти рівень обережності, з яким вони звикли говорити. Приміряти на себе те, що ти не можеш поділитися своїми справжніми думками із сусідами і знайомими. Навіть уявити їхній розклад життя, в якому з'явилися нові атрибути: доїхати додому до комендантської години; з'їздити через лінію фронту за необхідним; подбати про другий – легальний – шкільний атестат. Радіо Донбас.Реалії записало на окупованих територіях Донбасу 12 ексклюзивних історій людей, які з різних причин залишилися там. Їхні політичні погляди – різні. Всі вони – заручники місцевих адміністрацій та російської політики. Журналісти поставили всім їм одне запитання: як ваше життя, звички і ви самі змінилися за 5 років війни?

Вірте у краще і воно обов’язково настане!

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