Радіо Свобода Daily: 100 років тому виникла отаманщина

Розпочнемо сьогодні огляд з традиційного щотижневого огляду витівок кандидатів.

Витівки кандидатів

Гроші можуть занапастити кандидата у президенти. Завдати шкоди учаснику виборчих перегонів може навіть просто однофамілець. А можуть і спецслужби. Ці та інші вразливі місця претендентів на президентське крісло можна було побачити протягом цього тижня. Де Зеленський бачив СБУ, чого хоче Тимошенко, кого рятував Ляшко, та як Гнап відповів за гроші, а Насіров не відповів, читайте за посиланням.

Оксана Забужко про Донбас, Галичину, війну і «націоналіста» Медведчука

Україну так довго намагалися розділити на Галичину і Донбас, що звичка визначати українців як «західників» чи «східняків» залишилася й досі. Втім, ця «технологія» провалилася. Це в ефірі Радіо Свобода констатувала письменниця Оксана Забужко. Хоч методи поділу народів використовувалися одні й ті ж, українське суспільство виявилося більш однорідним за деякі європейські. Утім, резюмувала письменниця, і українці, й інші європейці не до кінця засвоїли уроки ХХ століття, тому «волосатая лапа Кремля» користуватиметься цим, поки «Росія не розвалиться». Про потребу зшивати Україну на рівні родин на прикладі батьків, сенс нинішньої війни, так званого «націоналіста» Медведчука і про те, чому називає себе «соборною» та «історичною оптимісткою», Оксана Забужко розповіла в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.​

100-ліття отаманщини

Сто років тому, під час української національно-визвольної боротьби, постало таке явище, як отаманщина. Про те, що таке отаманщина, як і чому вона виникла та як позначилася на Українській революції 1917–1921 років, Радіо Свобода поговорило з істориком із Кропивницького Юрієм Митрофаненком. За його словами, «Петлюра й деякі члени Директорії просто не розрахували, якого джина вони випустили з пляшки – отамани відмовлялися виконувати накази вищої влади».

​Честь в епоху безчестя

Смерть великого російського актора і режисера Сергія Юрського не роз’єднала, а об’єднала український і російський інтернет і медіа-простір – а так буває нечасто. Практично всі говорять про непересічний хист Юрського, але згадують і про його позицію, про підтримку України. У Києві – із вдячністю. У Москві – без емоцій. Але факт того, що Юрський не тільки виступав проти війни з Україною і приниження українців, але навіть – що не так часто буває серед діячів російської культури останніх століть – називав благом «болісне відродження української мови», не приховати. Читайте про Юрського у статті Віталія Портникова в рубриці «Точка зору».

А тепер трохи історичних матеріалів:

«Я є закінчений патріот і таким хочу вмерти»

10 років таборів, а згодом – постійний контроль КДБ. У 1957-му радянська влада засудила священика Зиновія Карася за спротив комунізму, любов до української мови та культури і прагнення незалежності. Та навіть відбувши повністю свій термін і вийшовши на свободу, він не позбувся уваги з боку чекістів, які не лише продовжували за ним стежити, але навіть провели несанкціонований обшук у його домі. Історію Зиновія Карася читайте за лінком.

І наостанок кілька коротких новин:

Служби безпеки України повідомляє, що Національна поліція розпочала розслідування за фактом нестачі 10 культурних цінностей у Києво-Печерській лаврі.

У Києві на Контрактовій площі 9 лютого перед зустріччю з виборцями кандидата в президенти, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко правоохоронці затримали, зокрема, активістів із плакатами «Хто замовив Катю Гандзюк?» та із закресленими прізвищами голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Пізніше партія «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

Служба «Бі-Бі-Сі» видалила статтю про нібито оплату президентом України Петром Порошенком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом до рішення суду.

Українські поліцейські запустили флешмоб «Я – Бандера». Це сталося після того, як 9 лютого один із правоохоронців вигукнув «лягай, бандеро» під час затримання активістів.

У київському метро Тараса Шевченка «перетворили» на Елвіса Преслі та Джека Горобця.

Творіть та діліться своєю творчістю зі світом!

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