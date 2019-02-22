Радіо Свобода Daily: Як і чому експорт вугілля з Білорусі в Україну виріс у 980 разів

Яким буде меморіал Героїв Небесної сотні?

Минають п’яті роковини трагічних подій Революції гідності. Щоб вшанувати пам’ять героїв, полеглих тієї зими на Майдані, український уряд ініціював створення меморіалу і музею Героїв Небесної сотні. Тендер на його будівництво оголосили ще минулого року – і вже навіть обрали переможця. «Схеми» з’ясували, яким буде цей меморіал і хто саме будуватиме його за півтори сотні бюджетних мільйонів.

«Виборча піраміда», народний депутат, Росія

Служба безпеки України заявляє, що викрила механізм підкупу виборців та впливу Росії на результати голосування на виборах президента України. У відомстві зазначають, що для того, щоб вплинути на вибори, були сформовані «піраміди» та «польові штаби». А координував роботу мережі один із чинних депутатів Верховної Ради, повідомляють в СБУ.

Охоронці олігарха Ахметова стежать за «Схемами»

Протягом останніх декількох місяців за знімальною групою «Схем» відбувається регулярне стеження. Це одні й ті ж автомобілі, які супроводжують редакційну машину в урядових кварталах столиці, біля Адміністрації президента та навіть за містом, коли журналіст Михайло Ткач з операторами їдуть на зйомку. Усі ці автівки належать охоронній фірмі найбагатшої людини в країні – Ріната Ахметова. Редакція переконана, що такі дії спрямовані на перешкоджання журналістській діяльності, адже «Схеми» вже неодноразово розповідали про те, як цей олігарх зберіг свої позиції навіть після того, як його політичний ставленик Віктор Янукович втік до Росії після Революції гідності. Чи не тому журналістам програми охоронці Ахметова тепер намагаються перешкодити?

Експорт вугілля з Білорусі в Україну виріс у 980 разів

Згідно зі статистикою білоруського «Белстату», експорт кам’яного вугілля з Білорусі в Україну виріс за рік у 980 разів, антрациту – у 340 разів. Радіо Свобода спробувало розібратися, як таке можливо, якщо в Білорусі немає родовищ цих корисних копалин.

Далі коротко:

Що не так зі словами «гейтери», «трабли», «челенджі»?

Влітку минулого року Міністерство освіти і науки анонсувало новий проект українського правопису, який спробував узгодити знамениту скрипниківку 1928 року з радянськими версіями українського правопису. Новий правопис уже мали доробити у профільному комітеті та передати до Кабміну. Однак після інформаційного вибуху навколо спроби Української національної комісії з питань правопису «задовольнити абсолютну більшість мовників» новин щодо цієї теми поки не чути. Радіо Свобода вирішило згадати про новий проект українського правопису та запитало у мовознавиці Олени Синчак про складні запитання та виклики, чи дає їм раду новий проект. Як інші мови реагують на глобалізацію, чи не загрожує англійська мова українській більше, аніж російська, та що нині тіснить літературну мову?

Прагніть досконалості, але й не бійтеся помилятися!

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