Радіо Свобода Daily: рішення про те, хто представлятиме Україну на «Євробаченні», ще не ухвалили

УГКЦ анонсували літургію у Софії Київській

Очільник Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній анонсував зустріч із предстоятелем Української греко-католицької церкви патріархом Святославом для обговорення «питань, які стосуються двох церков». А почесний патріарх ПЦУ Філарет закликав греко-католиків відмовитися від запланованого боголслужіння у Софійському соборі, оскільки, на його думку, ця подія «викличе спротив з боку православних українців». Раніше, 18 лютого, патріарх УГКЦ Святослав повідомив про намір провести прощу і святкову літургію у соборі Святої Софії у Києві на Благовіщення 7 квітня. Він зазначив, що отримав відповідний дозвіл від міністра культури Євгена Нищука.

«Євробачення»​

Суспільне мовлення, яке вибирає представника України на пісенному конкурсі «Євробачення», незважаючи на перемогу в національному відборі співачки Maruv, ще не ухвалило остаточного рішення. Член правління НСТУ Олександра Кольцова в ніч на неділю заявила, що рішення про те, хто представлятиме Україну, НСТУ ухвалить протягом 48 годин. Ми також зібрали реакції соцмереж про те, чи може представляти Україну артист, який під час війни їздить гастролювати до Росії, котру в Україні визнано країною-агресором.

«У «Слівках» була наша, а стала «фашисткою»

Іще з другого Майдану, а особливо під час війни українську співачку, колишню солістку поп-групи «Слівкі» Аллу Мартинюк цькують у Росії. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Як каже Мартинюк, їй не можуть пробачити волонтерство на Донбасі й пишуть: у «Слівках» була наша, а стала «фашисткою». За її словами, вона не реагує на бруд і продовжує їздити на фронт. Водночас не перериває кар’єру співачки. Але, не маючи достатніх грошей, виконавцю популярної музики важко розкритися, стверджує Алла Мартинюк. І додає: її новим кліпом зацікавилися більше у Німеччині, ніж в Україні. У цьому кліпі також знявся російський актор, учасник війни на Донбасі на боці України Анатолій Пашинін.

Порошенко з Тимошенко ділять шанси, Зеленський – осторонь

Значна частина виборців ще не визначилася із тим, за кого вони голосуватимуть 31 березня цього року. Кандидатам у президенти є сенс боротися саме за їхню прихильність. Вдалий хід може перекреслити відомі на сьогодні рейтинги і змінити шанси кандидатів на перемогу. Претенденти на булаву протягом тижня продемонстрували різні бачення того, як за ці шанси треба боротися. Прочитати про них пропонуємо за посиланням. А політичний оглядач Назарій Заноз поділився власними думками щодо рейтингу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Балашов про геїв, ковбасу і військову доктрину

Підприємець і колишній депутат парламенту (третього скликання) Геннадій Балашов робить не першу, але, можливо, останню спробу повернутися у велику політику. У рамках проекту «Один день з кандидатом» команда Радіо Свобода супроводжувала його Києвом, відвідувала заходи, купувала їжу, з’ясовувала, як він надбав свої статки і на що їх витрачає. А головне – яких перетворень він бажає Україні. Подаємо прямою мовою 10 його тез.

«Ці руки нічого не крали»

23 лютого, третьому президентові України Вікторові Ющенку виповнилося 65 років. Він не тільки обіймав посаду голови держави (2005–2010), а й був керівником Національного банку України (1993–1999), а також очолював Кабінет міністрів (1999–2001). Радіо Свобода зібрало 15 знакових цитат політика, який став обличчям Помаранчевої революції.

Історія Юліана Борисикевича

«У лютому 1939 року начальником міліції міста Чернелиця… я був арештований і взятий під варту. Причина арешту була для мене абсолютно невідома, і про неї я міг судити лише з питань, які мені ставили під час допитів». Це уривок зі скарги Юліана Борисикевича. 30 липня 1940 року Особлива нарада НКВС СРСР засудила його як «соціально небезпечного елемента» до 8 років виправно-трудових таборів, закидаючи йому таємну співпрацю з поліцією ще за часів польської влади у Західній Україні. А вже через 20 років виявилось, що свідчення, які стали головною підставою для його обвинувального вироку, були сфабриковані. Читайте історію Юліана Борискевича в матеріалі.

Як УПА пройшла випробовування німецько-радянським фронтом

Українська повстанська армія виникла на територіях, окупованих нацистською Німеччиною і для оборони від неї. Але 75 років тому УПА стикнулася з новим викликом: до районів, де вона діяла, наблизився радянсько-німецький фронт. Відтак наприкінці зими – на початку весни 1944 року підрозділи УПА почали перехід із німецького запілля в тили радянських військ. Про те, як це відбувалося і до яких наслідків призвело, Радіо Свобода поговорило з істориком Іваном Патриляком.

Екс-редактор «Вестей» про «стоп-листи», Скабєєву, Сімоньян та зарплати «бійців» інформфронту

Як і звідки спускаються «стоп-листи» для тих, хто готує інформаційні програми на російському телебаченні? Як загоряються і гаснуть «зірки» російського ТБ? Які зарплати отримують керівники російських ЗМІ, а які – «рядові бійці» інформаційного фронту? Про це розповів колишній шеф-редактор програми «Вести» Всеросійської державної телерадіокомпанії Дмитро Скоробутов.

І на завершення ще кілька коротких новин:

У Києві вшанували пам’ять опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

У Стамбулі відслужили Божественну літургію на увічнення пам’яті героїв Небесної сотні з благословення Вселенського патріарха Варфоломія.

Засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха етапували до слідчого ізолятора в місті Армавірі Краснодарського краю.

Український гімнаст Ігор Радівілов виграв «золото» етапу Кубка світу в австралійському Мельбурні.

Вірте у свої сили, і вам вдасться досягти висот!

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