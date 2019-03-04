Радіо Свобода Daily: В Греції затримали топ-менеджера компанії Курченка

У Греції затримали колишнього топ-менеджера компанії Курченка

У Греції на вимогу України затримали росіянина Євгена Калініна, колишнього топ-менеджера компанії українського бізнесмена Сергія Курченка. Про це розповів адвокат Янніс Рахіотіс у коментарі ТАСС.

«Українська влада звинувачує його в тому, що він нібито був членом злочинної організації, створеної для ухилення від сплати податків і присвоєння цих сум», – додав Рахіотіс.

Адвокат заявив, що Калінін був керівником нафтопереробного заводу в Одесі у 2011–2013 роках. Водночас російські ЗМІ пишуть, що у 2013–2014 роках він працював виконавчим директором холдингу СЄПЕК Сергія Курченка, якого називали «гаманцем Януковича».

Затримання Климента

Затриманого російськими силовиками в Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климента відпустили, повідомив у неділю ввечері російський адвокат Микола Полозов. Відпустили архієпископа без складання протоколу та пред’явлення звинувачень. Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. За даними прес-служби ПЦУ, він планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону. Як написала українська омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, Климент повідомив їй, що російські силовики «вивели його з автобуса, сказавши, що в його сумках є речі, нібито вкрадені ним із церкви». Російські силовики затримання не коментували і про причини затримання не повідомляли.

Чому в Росії говорять про Зеленського?

«Тільки з позитивної сторони його знають люди... Людина, яка бачить весь цей розгардіяш, що діється в Україні, може подумати: а чому б і не Зеленський? Хороший же мужик, веселий, може, він якраз і зможе все залагодити» – ці слова російського режисера Микити Михалкова прозвучали в середині лютого. Але ще відносно недавно, в 2016 році, російські депутати вимагали заборонити Володимиру Зеленському в’їзд до Росії, звинувачуючи артиста в тому, що він є прихильником політики Києва, а також «морально і матеріально підтримує каральну операцію, організовану ЗСУ на території Донбасу. Тоді Зеленський навіть не приїхав до Росії на прем’єру фільму «8 кращих побачень», в якому виконав головну роль. Що ж раптом змінилося в оцінках провладно налаштованих росіян, читайте в матеріалі нашої журналістки.

Найгучніші заяви кандидатів у президенти

Заяви кандидатів у президенти, навіть обґрунтовані та правдиві, не завжди додають їм переваг перед конкурентами. Іноді ці заяви настільки обтічні або неоднозначні, що краще би їх і не робили. Буває, що учасники президентських перегонів заявами просто намагаються підмінити дії. А подекуди і самі дії нічого не змінюють у перебігу виборчої кампанії. Минулого тижня найбільше уваги привернули четверо учасників президентських перегонів. Чим саме, читайте за посиланням.

А у рамках проекту «Президент UA» ми запитали у кандидатів, що вони читають та які у них улюблені фільми.

Ми також потурбувалися про те, щоб ви отримували лише якісну інформацію і не читали «джинсу». Тому ми підготували інструкцію, як її розпізнати.

«Росії вдалася спецоперація на українському відборі до «Євробачення»

Україна може прожити без «Євробачення», але скандал на національному відборі та неучасть у цьогорічному конкурсі є ударом по іміджу держави, від якого виграє Росія. Це зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода продюсер, композитор, журналіст Олександр Ягольник. При цьому він не вірить у результати голосування, за якими перемогла співачка Maruv. Ягольник каже про спецоперацію російських спецслужб із викрадення голосів у гурту YUKO. «Скажіть мені: хтось вірить у те, що єдина україномовна пісня відбору отримала менше глядацької зацікавленості, ніж дві сестри-колаборантки з Сімферополя?» – запитує Ягольник. На його погляд, Maruv – це «дуже гарна тема», піднята для демонстрації впливу Росії на Україну. Також продюсер різко критикує голову правління Суспільного мовника Зураба Аласанію.

Тепер коротко:

Європейський союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки в Азовському морі. Ці кошти підуть на підтримку Маріуполя Донецької області та Бердянська Запорізької області.

Національна поліція України розслідує 112 кримінальних проваджень через вибори. Із них 59 пов’язані з виборами, а ще 53 – із перебігом виборчої кампанії.

Представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини» пікетували будинок Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

В Івано-Франківську помер актор театру і кіно, народний артист України Сергій Романюк. Він знявся у понад 40 фільмах і серіалах, зокрема – «День народження Буржуя», «Роксолана», «Чорна рада».

Погрожували нагайкою та ламали пальці

1944-й став роком розлуки для двох сестер зі Станіслава (нині – Івано-Франківськ) Марії та Ірини Ільб. Першу чекісти арештували та відправили на 15 років до таборів, другу разом з батьками і племінниками майже одразу ж вислали до Сибіру. Лише через два десятиліття вони змогли знову зустрітися, але тиск радянського репресивного режиму вони продовжували відчувати на собі ще багато років поспіль. Історія репресованих сестер Ільб за лінком.

Михайло Грушевський після Центральної Ради

Михайло Грушевський – одна з найпомітніших українських постатей ХХ століття. Він творив українську історію, з одного боку, як автор багатотомної «Історії України-Руси», з іншого – як громадсько-політичний діяч та голова Центральної Ради. Сто років тому, в березні 1919 року, Михайло Грушевський залишив Українську Народну Республіку й виїхав за кордон. А через п’ять років, у березні 1924 році, він повернувся уже до радянської України. Тобто, виїхав він із УНР, а повернувся в УРСР. Про життя Грушевського після Центральної Ради Радіо Свобода спілкувалося з істориком, завідувачем Історико-меморіального музею Михайла Грушевського Світланою Паньковою.

Вдалого тижня!

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