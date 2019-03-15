Радіо Свобода Daily: в ООН заявили, що захоплених Росією українських моряків слід вважати військовополоненими

Вибори

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів. Цього разу представляємо 13 фактів про Анатолія Гриценка.

А також ми пошукали відповіді на запитання бути чи не бути ринкові землі аграрного призначення в Україні, коли і за яких умов українці зможуть купувати і продавати землю під поля, сади і пасовища, що можна запропонувати західним інвесторам, які хотіли б вкладати гроші в українське сільське господарство, у програмах провідних кандидатів у президенти на виборах-2019.

Нинішня виборча кампанія здійняла величезну хвилю популізму в українському суспільстві. При чому йдеться про популізм у його найбільш гротескній, карикатурній формі. Фігуранти кампанії пропонують абсолютно нереальні або дуже небезпечні для економіки, політики і державної стабільності речі. Над учасниками виборів тяжіє дух безвідповідальності й авантюрності, коли вони діють під гаслом: обіцяй, обіцяй, обіцяй навіть найнеймовірніші перспективи, хтось таки на це купиться. Так вважає кандидат філософських наук Ігор Лосєв. Його погляд на цьогорічну виборчу кампанію можна прочитати за посиланням.

«Бути добровольцем»

14 березня в Україні відзначали День добровольця. 5 років тому під впливом окупації Росією українського Криму та початку бойових дій на Донбасі українці почали штурмувати військкомати, вимагаючи мобілізувати їх до лав збройних сил України, щоб мати можливість зі зброєю у руках захищати рідні домівки. Ті, кому військові комісаріати такої можливості не надали – поїхали на фронт самотужки. В країні почали формуватися перші добровольчі батальйони. Радіо Свобода записало п’ять історій добровольців, які самі, не чекаючи офіційної мобілізації, прийшли до військкоматів, та тих, які, отримавши відмови у військкоматах, поповнили лави добровольчих підрозділів навесні – на початку літа 2014 року.

Біженці, корупція, секс-робота на Docudays UA

Минулого року Docudays UA запустив платформу Сivil pitch, яка об’єднала режисерів та громадських активістів для створення актуального правозахисного кіно. Чотири короткометражні фільми, проекти яких перемогли у відборі, новостворені команди знімали протягом року та презентують на нинішньому фестивалі. Радіо Свобода поговорило з авторами стрічок (трьома, які погодились на інтерв’ю) про те, як відбувалися зйомки і що трапилося із їхніми героями після вимкнення камери.

І на завершення кілька коротких повідомлень:

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за інформацією щодо можливої підготовки фізичного знищення лідерів праворадикальних організацій «Національний корпус» та «Національні дружини».

Російська журналістка і громадський активіст Вікторія Івлєва повідомила, що етапований з анексованого Криму засуджений український активіст Володимир Балух «знайшовся» у російському Ярославлі.

В ООН заявили, що захоплених ФСБ Росії українських моряків слід вважати військовополоненими. Це означає, що моряків не можна судити як кримінальних злочинців, на них заборонено чинити тиск, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі. Над ними не можна проводити примусові психіатричні експертизи.

Президент Петро Порошенко звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження через стеження охоронцями найбагатшого українського олігарха Ріната Ахметова за знімальною групою програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – на основі інформації, розміщеної в ЗМІ.

Майте сміливість боротися за правду!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.