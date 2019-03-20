Радіо Свобода Daily: Назарбаєв пішов у відставку – що він сказав про Україну і Росію за 30 років?

Спочатку коротко:

Назарбаєв пішов у відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив, що подає у відставку. Він керував країною майже 30 років – з моменту утворення незалежної країни після розпаду СРСР. У квітні 2015 року на чергових виборах Назарбаєв отримав підтримку понад 97% виборців і почав працювати свій 5-й президентський термін. Спеціально для Назарбаєва у 2018 році ухвалили закон, який дозволив йому, в разі відставки, довічно займати посаду голови Ради безпеки Казахстану. До нових виборів президента Казахстану у 2020 році тимчасово виконувати обов’язки глави держави буде спікер Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

Радіо Свобода зібрало по п’ять цитат Нурсултана Назарбаєва про Україну і Росію.

Вибори президента України в Антарктиді

В Антарктиді облаштували найвіддаленішу від Києва спеціальну дільницю для голосування на виборах президента, вона розташована за 15 тисяч кілометрів від столиці України. На станції «Академік Вернадський» голосуватимуть 34 людини: 11 учасників постійної експедиції, так звані «зимівники», і 23 науковці сезонної експедиції, які приїхали наприкінці січня. А ми нагадуємо, що якщо вас не буде вдома 31 березня, ще маєте кілька днів – до 25 березня, аби змінити місце голосування і взяти участь у виборах.

Кандидат Олександр Шевченко: 10 цитат за 5 років

І традиційний огляд знакових цитат кандидатів у президенти. На черзі – висловлювання народного депутата і висуванця від партії «Укроп» Олександра Шевченка. Від припущень, що «головнокомандувачу видніше», до заяв про провокацію в Чорному морі – про що говорив Шевченко в останні п’ять років?

Що ви знаєте про Ліну Костенко?

19 березня Ліна Костенко відсвяткувала своє «чергове вісімнадцятиріччя»! Проте сама поетеса вважає, що день народження – «це не свято, а підсумки і висновки». Тож давайте підіб’ємо підсумки шкільного курсу української літератури та перевіримо, що ви знаєте про Ліну Костенко :)

«Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!»

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