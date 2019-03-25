Радіо Свобода Daily: Генпрокуратура повідомила про викриття «чорної каси» одного з кандидатів

Розпочнемо з коротких повідомлень:

Речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила про виявлення «чорної готівки» для «незаконної організації виборчого процесу». Не називаючи прізвищ, вона процитувала слова генпрокурора Юрія Луценка про «кандидата Ю» і «депутата Д». Правоохоронці виявили учасників під час розподілу 1,3 мільйона гривень на винагороду членам комісій і спостерігачам.

Під посольством Росії у Києві відбувся мітинг з вимогою звільнити Павла Гриба, якого суд в Ростові-на-Дону ув’язнив на шість років, та інших українців, які перебувають у російських в’язницях з політичних мотивів або утримуються угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» на окупованій частині Донбасу.

Національний банк створив пам’ятні монети з нагоди надання томосу про автокефалію Православної церкви України.

В усіх храмах Православної церкви України (ПЦУ) підноситимуть «молитовні прохання про справедливі вибори глави Української держави, за мир та єдність в Україні» і закликатумуть вірян оцінювати кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

Велике інтерв’ю Уляни Супрун

Медична реформа переживе президентські і парламентські вибори і триватиме далі, переконана виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Адже для цього уже працюють Національна служба здоров’я і закон про фінансові гарантії. А головне – самі українці вимагають продовження змін у медичній сфері, наголосила вона. Про медреформу після виборів, критику опонентів, запровадження безкоштовних аналізів і електронних лікарняних Уляна Супрун розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.​

Вибори

Запитань більше, ніж відповідей. Таке відчуття по собі залишають деякі вчинки кандидатів у президенти України. Не повний перелік методів, якими кандидати в президенти України можуть змусити виборців засумніватися, – це поїздки, інтерв’ю, обіцянки та скандали. В щотижневому огляді наш журналіст аналізує вчинки кандидатів на пост глави держави.

А політичний оглядач Назарій Заноз вважає, що Україні критично бракує впевненості, адже без рішучості та чіткого плану дій вона нездатна рухатися далі. Саме невизначеність та непевність, як наслідок, стримують нашу державу від подальшого поступу. Суспільству пора врешті подорослішати й зрозуміти, що вибір має бути чітким. Інакше Україна так нікуди й не прийде.

Радіо Свобода також запитало кандидатів про те, яким чином вони пропонують зупинити війну, та який би Указ підписали першим кандидати, якби виграли вибори і посіли посаду президента. А тут можна знайти огляд знакових цитат за 5 років голови Служби безпеки України з 2003 по 2005 рік, колишнього військового і голови громадської організації «Сила і честь» Ігоря Смешка. Здебільшого він критично коментував військову політику Києва, але знайшов що сказати і про прорив кордону Міхеїлом Саакашвілі та ринок землі.

Свідчення генерала-майора КДБ про убивство польських військовополонених

У 1991 році 88-річний генерал-майор КДБ у відставці Дмитро Токарєв, який у 1940 році керував Калінінським УНКВС, відповів на запитання слідчого військової прокуратури СРСР, який вивчав обставини масового вбивства взятих радянськими військами в полон польських громадян після того, як Сталін і Гітлер розділили Польщу. Тепер стала доступною повна тригодинна версія допиту.

«Те, що ми робимо у Veterano Brownie, – це наша підтримка ветеранів і переселенців»

Ніжні брунатні десерти «брауні» з бананом або вишнею конкурують з… «анти-брауні», ніжним тістечком на основі білого шоколаду. Понад десять різновидів «брауні» виготовляють у «Ветеранській браунарні» у Києві (Brownie Veterano), яку відкрили ветеран бойових дій Роман Набожняк і фотожурналіст, волонтер Юлія Кочетова-Набожняк. Про війну, брауні-проект і плани на майбутнє подружжя розповіло Радіо Свобода.

«Дим – невидимий вбивця»

Уже понад шість років в Україні діє закон про заборону тютюнопаління у громадських місцях. Утім, небезпека для здоров’я некурців усе одно залишається, адже тютюновий дим і нині можна зустріти на зупинках громадського транспорту або ж у під’їздах житлових будинків. Чи можна якось боротись з тими, хто, всупереч законові, обкурює інших, і як, читайте за посиланням.

Думайте не тільки про себе, але й про тих, хто поряд з вами!

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