Україна викинула створений Кремлем образ на звалище (світова преса)

Нідерландське видання NRC Handelsblad пише про розвіювання кремлівських міфів про Україну, до яких спричинилась перемога Володимира Зеленського на президентських виборах. Французький тижневик Le Point пише про знайдення українськими правоохоронцями у Києві викраденої у Франції картини французького імпресіоніста. Іспанський часопис АВС пише про дружину Володимира Зеленського, називаючи її творцем образу новообраного президента України.

Найтиражованіше періодичне видання Нідерландів NRC Handelsblad друкує матеріал «Зеленський сипе пісок у машину російської пропаганди».

Нідерландський фахівець з українських і російських питань Тобіас Валс пише, що з обранням російськомовного єврея президентом України, українці показали, що не вірять у той образ, який подає Москва у змалюванні своїх сусідів.

Опріч факту переконливої перемоги на виборах, існують ще доволі показові сторони Володимира Зеленського. Саме, як на Валса, факт того, що новий президент України є російськомовним євреєм розвінчує кремлівські міфи, у яких Україну подавали як фашистську країну, яка трактує етнічні меншини як громадян другого ґатунку.

Завдяки перемозі Зеленського цей образ України, культивований Росією, опиняється на звалищі. Нідерландське видання вказує, що Росія веде гібридну війну проти України вже впродовж п’яти років. І саме у цій війні російська дезінформація відіграє неабияку роль, яка може співставитись з бойовими діями війська.

Кремлівський міф про український «фашизм» має на меті підірвати легітимність українського уряду, як у самій Україні, а також і на Заході. Ба більше, як додає Валс, у самих Нідерландах цілеспрямована російська пропаганда спричинилась 2017 року до публікації в інтернет-виданні De Correspondent низки статей про нібито зростання «неофашизму» в Україні.

NRC Handelsblad зазначає, що схема, за якою Росія вибудовувала образ України як «фашистської держави», ґрунтувалась передовсім на суміші брехні і перекручених фактів. І цей образ, як на Тобіаса Валса, мав мало що спільного з реальним станом речей, але водночас його було важко позбутися.

Але саме президентські вибори, на думку автора, допомогли відкинути цей образ. Не лише йдеться, як вже згадував Валс, про обрання російськомовного президента України, який, за словами автора, вивчив українську аби піти у політику.

За результатами президентських виборів, Україна стала другою після Ізраїлю країною світу, яка матиме єврейського президента і прем’єр-міністра.

Далі нідерландське видання посилається на ізраїльський часопис Гааретц, який приділив неабияку увагу перемозі Зеленського, наголошуючи, що його єврейське походження у жодному випадку не становило проблеми під час виборчої кампанії. Як на ізраїльську газету, це демонструє, що глибоко вкоріненому антисемітизму в Україні поступово приходить кінець.

Загалом, як підсумовує нідерландське видання, з обранням Зеленського президентом, Україна прощається з націоналістичним порядком денним і розвіює російські міфи про український «фашизм». На думку автора, російським пропагандистам за цих умов доведеться працювати значно наполегливіше.

Переклад твіту: «Зеленський сипе пісок у машину російської пропаганди»:

​Французький суспільно-політичний тижневик Le Point публікує статтю «Картину, яку вкрали у Франції, знайшли в Україні».

У підзаголовку повідомляється, що картину «Порт Ла-Рошель», вартість якої оцінюється у півтора мільйони євро, було вирізано з рами у музеї французького міста Нансі. Французьке видання зазначає, що полотно було викрадено 2018 року з музею французького міста на північному сході тієї країни.

Українські правоохоронці повідомили, що у Києві було знайдено цю роботу французького маляра-імпресіоніста Поля Сеньяка. Тижневик наводить слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який повідомив, що вже невдовзі картина знов висітиме у французькому музеї.

Аваков повернув полотно «Порт Ла-Рошель» послу Франції в Україні Ізабелль Дюмон. Видання веде далі, повідомляючи, що на картині 1915 року зображено човни на вході до порту французького міста Ла-Рошель. Спеціальна комісія фахівців французьких правоохоронних органів, у свою чергу, підтвердила автентичність полотна розміром 46 на 55 сантиметрів.

Le Point пише, що разом з цим було повністю встановлено особи викрадачів, всі з яких були громадянами України. На додаток, за повідомленнями української поліції, картину було знайдено у столиці України у помешканні особи, яку підозрюють у вбивстві ювеліра.

Українські правоохоронці отримали інформацію про групу людей, які шукали покупця на картину, що її торік було викрадено з музею у Західній Європі. Під час обшуку було знайдено також інші витвори мистецтва.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що українська сторона нині співпрацює також зі своїми австрійськими колегами у напрямку розслідування участі цієї кримінальної групи у викраденні на території Австрії картини ще одного французького імпресіоніста Оґюста Ренуара.

Переклад твіту: «Картину, яку вкрали у Франції, знайшли в Україні»:

Популярний часопис Іспанії АВС вмістив матеріал «Олена Зеленська – творець образу новообраного президента України».

Видання повідомляє, що дружина новообраного президента України Володимира Зеленського, яка мала дівоче прізвище Кляшко, походить з Кривого Рогу і так саме як і її чоловік має 41 рік.

Подружжя навчалось у тій самій школі, щоправда у різних класах, почавши стосунки 1995 року, коли обом було по 17 років. Володимир та Олена побрались 2003 року, коли Олена почала працювати на гумористичну програму «95 квартал» українського телеканалу 1+1.

Олена відповідала за сценічні декорації під час телезйомок. На додаток, як пише іспанське видання, Олена була одним з творців успішного сценарію телесеріалу «Слуга Народу». Таку саме назву нині має політична партія, яку очолює новобраний президент України.

АВС пише, що Олена завжди працювала зі своїм чоловіком, не лише як з актором та коміком, але й під час становлення і розвитку ключових моментів його політичного життя.

Вона була із Зеленським у переддень Нового року, коли той оголосив про наміри висуватися на посаду президента України.

Іспанське видання зазначає, що це сталося на першому з’їзді партії «Слуга Народу». Саме ця партія проголосила Володимира Зеленського своїм лідером і кандидатом у президенти України.

АВС наголошує, що сам Зеленський завжди визнавав, що його дружина Олена спричинилась до створення його образу. При цьому як образу коміка, так і образу політика. Олена Зеленська, як завершує мадридський часопис, таким чином стала наймолодшою першою леді в історії України.

Переклад твіту: «Олена Зеленська – творець образу новообраного президента України»:

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