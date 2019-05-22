Радіо Свобода Daily: Призначення Зеленського – адвокат Коломойського став керівником АП

Зеленський розпустив парламент

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року. Цьому передували консультації президента зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій. Офіційна причина розпуску Верховної Ради, як це трактує президент – «пункт перший статті 90 Конституції України – відсутність коаліції у Верховній Раді».

Також Зеленський попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати на 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. Воно має розпочатися сьогодні о 12:00. Зеленський пропонує скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар’єр у парламент із 5 до 3 відсотків.

Перші призначення Зеленського

Президент Зеленський призначив головою своєї адміністрації свого радника з юридичних питань та особистого адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана.

Першим заступником глави АП призначили Сергія Трофімова. Також заступниками призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Крім того, Зеленський призначив першим помічником свого бізнес-партнера, співзасновника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра. А представником президента у парламенті – юриста Руслана Стефанчука.

Президент звільнив із посади начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Радіо Свобода зібрало реакції українців у соцмережах щодо осіб, які опинився на посадах.

П’ять економічних викликів для Зеленського

Разом із булавою та президентськими повноваженнями Володимир Зеленський «успадковує» цілу низку питань в економічній сфері, які потребують відповідей. Повноваження президента концентруються на зовнішній політиці, національній безпеці та обороні, тоді як економічна політика – прерогатива уряду. Тим не менш, економічні негаразди можуть позначитися і на рейтингу глави держави. Чи заблокує Росія експорт нафтопродуктів до України? Чого очікувати від курсу гривні? Які ризики запуску ринку електричної енергії? Радіо Свобода опитало експертів щодо можливих кроків новообраного президента і його команди в цих напрямках.

Далі коротко:

Конституційний суд України може ухвалити рішення, яке позбавить НАБУ права через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями. У такому разі держава може втратити 7 мільярдів гривень – на таку суму обраховуються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в Центрі протидії корупції (ЦПК).

Печерський суд вирішить, чи знімати з розшуку народного депутата-втікача Онищенка, який хоче повернутися в Україну

Колишній голова Служби безпеки України й екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський, який виїхав з країни у 2012 році, повернувся в Україну.

50 років від дня народження Гонгадзе

Цього року українському журналісту Георгієві Гонгадзе виповнилося б п’ятдесят. Він працював у газетах та на телебаченні, створював документальні фільми, заснував одне із перших успішних інтернет-видань «Українська правда», займався активізмом і політикою в Україні та Грузії. Майже двадцять років тому був убитий в Таращанському лісі. Трагедія фактично запустила протестний рух «Україна без Кучми». Радіо Свобода поспілкувалося з деякими відомими сьогодні діячами та медійниками, які особисто знали Георгія або на чию діяльність він вплинув, про те, як саме він змінив українську журналістику.

Премію імені Георгія Гонгадзе, яку започаткував цього року український ПЕН-клуб, отримав редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, друг загиблого журналіста.

Чому підірвав себе екс-«айдарівець»

17 травня у відділенні «ПриватБанку» в Старобільську на Луганщині стався вибух. Чоловік підірвав гранату, сам він загинув, осколкові поранення отримали кілька відвідувачів і співробітників банку. З неофіційних джерел достеменно відомо, що це – колишній боєць батальйону «Айдар» і колишній луганський журналіст Валерій Гаврилов, який ніби загинув три роки тому. Чому підірвав себе екс-«айдарівець», читайте у колонці журналіста Олександра Бєлокобильського.

Шість заборонених в СРСР українських фільмів

Радіо Свобода публікує добірку українських фільмів, які були заборонені в СРСР у 60-х і на початку 70-х років. Це був час появи і розвитку унікального мистецького явища, що отримало назву – «українське поетичне кіно». Однак радянська система обірвала творчі пошуки й заблокувала новаторські ідеї багатьох режисерів, чим фактично припинила розвиток українського кінематографу на декілька десятиліть.

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