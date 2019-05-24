Радіо Свобода Daily: «Схеми» зафіксували кортеж Коломойського у гостях Тимошенко, Авакова і Грановського

Коломойський повернувся

​Після дворічного екзилу олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну – як він сам каже, через сімейні обставини. І вже навіть заявив, що хоче прожити тут наступні п’ять років – при цьому, за його словами, він не збирається впливати на президентство Зеленського. Та поки новий президент випускав свої перші укази, робив кадрові призначення і запекло сперечався із Верховною Радою про розпуск і дати та правила дострокових виборів – Коломойський, схоже, протягом тижня мав щільний графік зустрічей із низкою українських політиків, включно з Юлією Тимошенко. Правда, сам він каже, що це інсценування для «дезорієнтації журналістів».

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Про розпуск парламенту

Указ президента України Володимира Зеленського про дострокові вибори до Верховної Ради був оприлюднений в «Урядовому кур’єрі» і набув чинності. Своїм рішення Зеленський достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

Тим часом «Народний фронт» вже зібрав підписи до Конституційного суду України, щоб скасувати указ Зеленського про вибори.

Крім того, Верховний суд України повідомив про реєстрацію вже двох позовів, в яких оскаржується указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Автори позовів просять визнати указ протиправним і нечинним.

Далі коротко:

На сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Це сталося через чотири дні після інавгурації шостого президента України.

Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є спосіб з’ясувати думку суспільства, заявив президент Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами.

Мін’юст не виключає звернення до суду в разі невиконання АП вимог закону про люстрацію

Допит Лещенка у ГПУ: що відомо

Депутат Сергій Лещенко прийшов на допит до Генпрокуратури. Після цього він повідомив, що про підозру у розголошенні матеріалів слідства, яку анонсував генпрокурор Юрій Луценко, йому не оголошували. Натомість депутат заявив, що передав слідчим документи, які свідчать про зв’язок Партії регіонів із керівником виборчого штабу нинішнього президента США Полом Манафортом, які йому повернули з американського ФБР.

Ексклюзивне інтерв’ю Уляни Супрун

Декларації з сімейними лікарями, «Доступні ліки» та зникнення черг у лікарнях – це перше, що найчастіше згадують українці, коли йде мова про медреформу. Про інші зміни в українській медицині – запуск галузі трансплантації органів, збільшення фінансування для лікування онкохворих та людей з орфанними захворюваннями – чули одиниці. Що й казати про міжнародний досвід, сучасні протоколи та європейський підхід у роботі українських лікарів. Вони залишаються приводом для гордощів лише в медичному просторі. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла про трирічні зміни в галузі, про проблеми інвестування, агітацію вакцинування та програми, які мають змінити українську медицину.

Український фільм «Додому» у Каннах

Канни зустріли оплесками український фільм Нарімана Алієва «Додому». Режисер відразу заявив, що йому боляче за те, що зараз відбувається в Криму, нагадав про окупацію півострова і українських полонених у Росії – у фільмі він показав на практиці, якою є дорога українців до Криму. Наріман Алієв не приховував своїх емоцій і просто зі сцени заявив, що ніколи не міг уявити, що опиниться у конкурсній програмі фестивалю та ще й зі своєю дебютною повнометражною стрічкою.

Розпал «Книжкового арсеналу»​

Тисячі книжок, 150 українських видавництв, автори із 30 країн світу. У Києві триває один із головних літературних фестивалів «Книжковий арсенал». До 26 травня відвідувачі можуть не лише купити книги, а й побувати на їхніх презентаціях і послухати авторів. Загалом майже півтисячі подій, серед яких – зустрічі з українськими та іноземними письменниками, автограф-сесії, ярмарок ілюстраторів. Про топ-новинки, «креативну» тусовку і півтисячі подій – у матеріалі.

Не забувайте про книжки! :)

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