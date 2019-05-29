«Битва» в ЄС за топ-посади, включно з президентом Єврокомісії

Лідери країн ЄС розпочали кампанію номінацій і затверджень, що триватиме ціле літо, на ключові посади в Євросоюзі, включно з найважливішими – президента Єврокомісії та президента Європейської ради. На кону також посада президента Європарламенту та верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики, а також президента Європейського Центрального банку. Наразі виглядає, що різні погляди щодо найбільшого призу – дуже впливової посади президента Єврокомісії, мають два лідера провідних країн – Франції та Німеччини.

Щойно відбулись вибори до Європарламенту, а вже двома днями пізніше в Брюсселі зібрались на саміт лідери 28 країн-членів ЄС аби обговорити майбутні кадрові призначення. Нова Єврокомісія має бути затверджена наприкінці року, але зазвичай ці ключові посади в ЄС розглядають в пакеті – щоб врахувати представництво різних країн, різних мега-регіонів Європи, а також і гендерний баланс. Цього разу президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дві з чотирьох ключових посад мають посісти жінки.

Специфікою нинішніх виборів до Європарламенту було те, що провідні політичні групи очолювались в списках так званими «spitzenkandidats» – провідними кандидатами, які, в разі перемоги блоку на виборах, могли б посісти посаду президента Єврокомісії. Так принаймні вважають в Європарламенті.

Але серед лідерів країн ЄС інша думка – вони хочуть обирати самостійно президента Єврокомісії та робити інші ключові призначення – причому переважно за зачиненими дверима, шукаючи компроміс між інтересами різних країн.

Ми підтримуємо нашого провідного кандидата, кандидата ЄНП. Інші захищають своїх кандидатів

Але, наприклад, німецька канцлер Анґела Меркель підтримує провідного кандидата Європейської народної партії (ЄНП) Манфреда Вебера. Саме ЄНП набрала найбільше голосів на виборах, але не може мати більшість в Європарламенті і повинна співпрацювати з іншими політичними групами.

«Ми підтримуємо нашого провідного кандидата, кандидата ЄНП, яким є Манфред Вебер. Інші захищають своїх кандидатів, що зрозуміло», – сказала Меркель в Брюсселі увечері 28 травня.

«Ми маємо відповідальність перед нашими виборцями, і маємо почекати і подивитися. Наразі зарано ще про це говорити. Кожен має виявити толерантність і бажання досягти компромісу», – додала Меркель.

Французький лідер Емманюель Макрон натомість проти, як він висловився «в’язниці spitzenkandidats» і пропонує призначити на ключові посади в ЄС харизматичних людей.

Щоб люди на найбільш чутливих посадах були харизматичними, новаторськими та компетентними наскільки це можливо

«Ключовим тут є те, щоб люди на найбільш чутливих посадах поділяли бачення (європейського) проекту, і були харизматичними, новаторськими та компетентними, наскільки це можливо», – сказав Макрон.

«Всі мають попрацювати, і ми збираємось збудувати консенсус. В цих рамках роль Франції, яка вийшли з в’язниці spitzenkandidats, полягає у побудові динамічного і солідного руху для підтримки проекту», – сказав Макрон.

Кого підтримують лідери

Меркель підтримує Манфреда Вебера, який є німецьким євродепутатом. Йому закидають брак політичного досвіду на рівні ЄС і на рівні німецької політики. Також він не володіє французькою мовою – однією з двох офіційних мов ЄС.

«Ми не хочемо призначати француза (на посаду президента Єврокомісії – ред.). Але він повинен володіти французькою і бути франкофілом», – сказав один французький представник журналістам в Брюсселі в кулуарах саміту.

Макрон підтримує комісара ЄС з питань конкуренції Маргрет Вестаґер з Данії, переговорника ЄС з питань «Брекзиту», француза Мішеля Барньє та віце-президента Єврокомісії, соціал-демократа з Нідерландів Франса Тіммерманса.

​На травневих виборах до Європарламенту блок Тіммерманса – «Соціалісти та Демократи» – прийшов другим після Європейської народної партії і саме Тіммерманс був «провідним кандидатом» лівоцентристів і очолював список.

На саміті стало ясно, що лідери різних країн ЄС також розділилися. Наприклад, Швеція та Іспанія підтримують Тіммерманса, Ірландія та Хорватія – Вебера, Люксембург та Словенія – Вестаґер.

Серед компромісних кандидатів на посаду президента Єврокомісії називають і нинішнього прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.​

Гендерний баланс й інші фактори

Окрім Макрона, на захист гендерного балансу і більшої присутності жінок на чолі керівних органів виступає і президент Європейської ради Дональд Туск, який головував на саміті. Туск вважає, що дві з чотирьох топ-посад мають займати жінки.

Східні пост-комуністичні члени ЄС вважають, що має бути й регіональний баланс – тобто, щоб посади посідали представники не лише Західної Європи, а були й представники сходу ЄС.

Відтак, часові рамки далі виглядають так: