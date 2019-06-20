Радіо Свобода Daily: Названо перших підозрюваних у збитті «Боїнга» рейсу MH17

«Стрєлков», «Хмурий», «Гюрза», «Крот»: вони перші, кого офіційно підозрюють у збитті «Боїнга» рейсу MH17

Ігор Гіркін («Стрєлков»), Сергій Дубінський («Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза»), Леонід Харченко («Крот») – ці люди, згідно з розслідуванням міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), є офіційними підозрюваними у збитті малайзійського «Боїнга» рейсу MH17, яке сталося 17 липня 2014 року в небі над непідконтрольною частиною Донбасу. Кримінальні підозри причетним до катастрофи оголосять одразу після оприлюднення їхніх імен.

Як наголосив генпрокурор Нідерландів, не усі названі підозрювані брали безпосередню участь у боях, «але вони відігравали важливу організаційну роль як особи, що фактично здійснили збиття літака».

Хто ці люди? Зібрали всі найважливіші дані про підозрюваних в одному матеріалі. Реакцію Росії зібрали тут.

У Києві від пострілу загинув депутат Дмитро Тимчук​

У Києві знайшли мертвим депутата від «Народного фронту», колишнього військового та популярного блогера Дмитра Тимчука. Поліція розглядає кілька версій, серед яких – нещасний випадок та убивство. У соцмережах говорять, що випадковий характер інциденту малоймовірний.

Дмитро Тимчук завдав собі смертельного поранення в голову, коли чистив вдома нагородну зброю, повідомив його колега по фракції депутат Антон Геращенко. Про це він написав у Facebook, але потім відредагував допис, зазначивши, що версій – декілька.

Згодом стало відомо, що з квартири загиблого народного депутата зникли деякі ювелірні вироби. Про це повідомили у столичній поліції.

Про версії, які розглядає поліція, а про також обставини смерті народного депутата читайте тут.

Жуков повернувся до Харкова

Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту імені Петра Григоренка знову на честь маршала Жукова. Таке рішення депутати ухвалили 19 червня.

Під час обговорення петиції про скасування перейменування проспекту прихильники такого рішення апелювали до того, що закон про декомунізацію не поширюється на осіб, пов’язаних із вигнанням нацизму з України під час Другої світової війни.

Позафракційний депутат Ігор Черняк, коментуючи цей аргумент, заявив, що рішення Харківської міської ради не посилається на закон про декомунізацію взагалі, натомість містить фактичну зміну назви. Він також зацитував законодавство, яким забороняється присвоювати юридичним особам та об'єктам права власності імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в Комуністичній партії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР і так далі.

Попри це, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес заявив, що перейменування «повертає історичну назву проспекту маршала Жукова». Він також назвав «нахабним» знесення бюсту Жукова 2 червня 2019 року.

Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні після допиту звільнили з-під варти – ЗМІ

Колишнього президента організації європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні звільнили з-під варти без висунення звинувачень, повідомила агенція France-Presse з посиланням на адвоката Вільяма Бурдона.

«Багато метушні через дрібниці», – прокоментував Бурдон затримання Платіні.

Платіні був затриманий 18 червня у Франції в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господаря чемпіонату світу 2022 року (ним став Катар). У цій справі також допитали Клода Геана, колишнього міністра внутрішніх справ Франції в уряді президента Ніколя Саркозі.

Школярки з Донеччини отримали найвищий бал на ЗНО з української мови

Дві школярки з Донецької області отримали найвищий бал з української мови та літератури за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це 19 червня повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook.

«200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини – учениця Волноваської загальноосвітньої школи №5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань», – написав голова Донецької ВЦА.

13 червня в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури не склали 16% абітурієнтів.

Суд Києва відмовився заборонити «Київпрайд» за позовом депутата Мосійчука

Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву Ігоря Мосійчука стосовно заборони проведення Маршу рівності «Київпрайд» позивачу. Про це повідомили у прес-службі суду.

Мосійчук просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо не вчинення дії на заборону проведення 23 червня Маршу рівності «Київпрайд» та просив суд винести рішення про заборону його проведення.

«Київпрайд» відбудеться у столиці найближчої неділі – 23 червня.

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