Радіо Свобода Daily: Україна та ще шість країн покинули ПАРЄ після повернення туди Росії

Делегації України та ще шести країн залишили ПАРЄ після «російського» голосування

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи залишили залу засідань після того, як ПАРЄ остаточно зняла всі санкції проти делегації Росії.

«Ми повертаємося додому, щоб консультуватися з нашими парламентами і урядами про спільні дії в асамблеї на наступних сесіях», – ідеться в спільній заяві цієї групи депутатів ПАРЄ.

«Безумовно, відновлення прав російської делегації без виконання Російською Федерацією будь-яких численних вимог асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, недотримання прав своїх громадян і прагнення дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку», – вказують члени ПАРЄ з семи країн.

Тим часом сотні українців «атакували» сторінку Парламентської асамблеї Ради Європи у фейсбуці – обвалили рейтинг сторінки та продовжують залишати негативні коментарі. Читайте огляд соцмереж тут.

У Станиці Луганській українські військові відійшли від однієї із позицій біля КПВВ

Українські військові опівдні 26 червня відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

«Станиця Луганська». Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони. Крім того, за розведенням військ спостерігав особисто командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відводу сторін від околиць Станиці Луганської. По сигналу сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції. Наразі не відомо, чи відвів своїх військових противник», – йдеться в повідомленні штабу.

Згідно з повідомленням, на днях очікується приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми, щоб «продовжити роботу з розведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі».

Дмитро Фірташ: хто цей мультимільйонер, видачі якого за корупційними звинуваченнями прагнуть США?

Дмитро Фірташ, український олігарх, якого хочуть судити Сполучені Штати Америки, створив свої величезні статки на непрозорих газових оборудках із контрольованою Кремлем компанією.

Верховний суд Австрії 25 червня підтримав рішення суду нижчої інстанції про його екстрадицію до США за обвинуваченнями в корупції, висуненими шість років тому.

Останнє слово тепер лишається за міністром юстиції Австрії, який наразі не дав знати, коли він може ухвалити своє рішення. Американський адвокат Фірташа вказав раніше в матеріалах справи, що в разі схвалення той може опинитися у США вже на початку липня.

Про справу Дмитра Фірташа читайте у матеріалі.

Смерть українського заробітчанина

На Прикарпатті 26 червня поховали 36-річного Василя Чорнея, якого польський підприємець замість того, щоб викликати швидку допомогу, вивезла вмирати у ліс.

Такий вчинок і смерть чоловіка вразили його односельців, більшість із яких самі або ж їхні рідні працюють за кордоном. Троє дітей залишились без тата і родина потребує допомоги.

Що відомо про справу та що чекає на роботодавця українського заробітчанина? Читайте тут.

Суд та проспекти Бандери і Шухевича в Києві. Відповідь мера

Мер Києва Віталій Кличко обіцяє оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

«Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна. І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів», – зазначив він.

Захоплений Росією український моряк Беспальченко одружився в СІЗО «Лефортово»

Захоплений ФСБ Росії український військовий моряк Віктор Беспальченко і його наречена Тетяна 26 червня зареєстрували шлюб. Одруження відбулося в СІЗО «Лефортово» в Москві. Про це у Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Адвокати нашої команди захисту військовополонених моряків і наші підзахисні моряки вітають Віктора Беспальченка і його наречену Тетяну з одруженням! Реєстрація шлюбу відбулася в СІЗО «Лефортово». Бажаємо молодим любові і, звичайно ж, якнайшвидшого проведення медового місяця далеко від тюремних стін і ґрат!» – написав Полозов.

До початку окупації Криму Росією Віктор Беспальченко служив старшим матросом катера «Херсон».

Кохання перемагає все!

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