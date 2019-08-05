Радіо Свобода Daily: «Слуга народу» назвала висуванців на керівні посади в партії і парламенті

У «Слузі народу» назвали висуванців на чільні посади

У партії «Слуга народу», яка за результатами парламентських виборів стає єдиною владною партією при своєму ж президенті Володимирові Зеленському, повідомили, яких діячів будуть висувати на деякі чільні посади. Як сказав Радіо Свобода голова партії Дмитро Разумков, партія висуне його на посаду голови Верховної Ради, а на посаду віце-спікера парламенту – Руслана Стефанчука. За його словами, місця в уряді переможці виборів іще не розподіляли. З повним переліком пропозицій на урядові посади в партії планують вийти вже в перші дні роботи новообраної Верховної Ради.

Новообрана депутат від партії Євгенія Кравчук додала, що після таких перестановок партію «Слуга народу» може очолити Олександр Корнієнко. А кандидатом на посаду голови майбутньої фракції партії є Давид Арахамія. Він – четвертий номер виборчого списку «Слуги народу», підприємець і волонтер. На цій посаді в нього мало б бути 15 заступників.

Крім того, у прес-службі партії повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що на голову комітету в закордонних справах буде запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції – Марія Мезенцева. Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити «в більш розширеному форматі», і комітет зі свободи слова.

Богдан про свою «відставку»

Голова Офісу президента України Андрій Богдан в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода прокоментував ситуацію із появою його заяви про відставку, що ввело в оману журналістів. Він сказав, що команді партії «Слуга народу» не потрібні журналісти для того, щоб спілкуватися із суспільством.

​Бахматов про Зеленського, Притулу і Лупана з Бампером

Зеленський не має профукати своє президентство, запевнив Радіо Свобода колишній продюсер, нині підприємець, новатор Максим Бахматов. Він знайомий із Зеленським чверть століття і має у своєму доробку виступи і продюсування у КВН, «Comedy Club UA», «Українці Афігенні» та інших шоу. Бахматов наполягає: після 20 років відчуття перемоги людина не хоче стати лузером, промінявши славу на схематози, «роттердами+». Також гість студії оцінив – чим відрізняється реальний президент Зеленський від «президента» Голобородька і розповів, що «народжений» Бахматовим «кандидат» на цю посаду Петя Бампер балотуватиметься на наступних виборах.

Протести у Москві

3 серпня відбулася чергова акція протесту за вільні вибори у столиці Росії. Ініціатори закликали своїх прихильників пройти Бульварним кільцем без плакатів і без гасел із вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Акція не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для «підтримання громадського порядку». Силовики жорстоко діяли проти людей, били навіть тих протестувальників, які лежали на землі і не чинили опору.

Силовий розгін акції в Москві засудили Сполучені Штати Америки і Європейський союз. А правозахисна організація Amnesty International заявила, що «непотрібне й надмірне» використання сили з боку поліції й «необґрунтовані звинувачення» проти протестувальників «є симптоматикою глибокої зневаги Кремля до прав людини і його налаштування на придушення мирного протесту». За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції російські силовики затримали 1001 людину.

Акції протесту в Москві відбуваються, відколи в липні влада не дозволила численним опозиційним і незалежним кандидатам брати участь у виборах до Московської міської думи, заплановані на вересень.

Нові санкції США проти Росії

Державний департамент США оголосив про запровадження другого пакету санкції щодо Росії через отруєння на території Великої Британії ексрозвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Санкції, як ідеться в опублікованій Держдепартаментом заяві, наберуть чинності через 15 днів після повідомлення про них Конгресу, орієнтовно 19 серпня. Вони передбачають, що американські банки не зможуть брати участь у первинному продажу суверенного боргу, номінованого не в рублях, і надавати російському уряду кредити. Також США мають намір надалі перешкоджати наданню Росії фінансової або технічної допомоги з боку Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Санкції діятимуть щонайменше 12 місяців.

Справа Балуха

Український політв’язень Володимир Балух, ув’язнений у Росії, знову опинився у штрафному ізоляторі, повідомила Кримська правозахисна група з посиланням на родичів українця. За їхньою інформацією, Балуха закрили в ШІЗО в колонії № 4 в російському місті Торжку 30 липня на 15 діб.

Тим часом, син політв'язня Кремля – Павло в ексклюзивному інтерв’ю Крим.Реалії розповів про батька і життя родини. Відпочинок на березі моря усією родиною у наметах, юшка із разом спійманої риби, ігри з м'ячем і, неодмінно, ранкова кава, яку Володимир Балух варив у турці на багатті – ось що він пригадує зараз із безтурботного часу свого дитинства. Тепер він має свою сім'ю, працює технологом-виноробом, але з батьком більше не спілкується.

Останній легітимний прем’єр Криму: як «відібрали» півострів

Анатолій Могильов не спілкувався із журналістами відтоді, як його відправив у відставку захоплений російськими «зеленими чоловічками» парламент Криму. Російська авантюра з окупації Криму й порушення міжнародного права відбувалася у Могильова на очах. Він усе бачив і точно знає більше від інших. Своє мовчання останній на цей час легітимний прем’єр Криму перервав під час дострокових парламентських виборів в ефірі Крим.Реалії. Тоді ж домовилися про велике інтерв’ю. То чому так сталося із Кримом? І яка роль Анатолія Могильова у тому, що відбулося.

Як «літаюча людина» Запата подолав Ла-Манш на Flyboard Air

Французький інженер-винахідник Френкі Запата з другої спроби перетнув Ла-Манш на літаючій платформі Flyboard Air із реактивними двигунами. Цю платформу Запата сконструював сам. Політ на відстань у приблизно 35 кілометрів тривав близько 22 хвилин, із урахуванням часу дозаправки на спеціально встановленій у протоці платформі. Запата стартував на узбережжі Франції, а приземлився у Великій Британії поблизу міста Дувр. Швидкість польоту досягала 177 кілометрів на годину. Раніше ніхто не перетинав Ла-Манш на подібному виді транспорту.

​10 українських треків липня

І на завершення – десять українських треків, які привернули увагу в липні. Від легких літніх треків до жорсткого претензійного репу. Новий трек «Крок» Джамали і Cape Cod, пісня «Човен» вже майже народного депутата Святослава Вакарчука, черговий кліп Jerry Heil і багато іншого – за лінком.

Легкого понеділка!

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