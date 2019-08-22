Радіо Свобода Daily: Як Зеленський вирішуватиме проблему з «євробляхами»?

Що буде далі з «євробляхами»?

21 серпня було останнім днем, коли в Україні не штрафували водіїв нерозмитнених авто на європейських номерах, на так званих «євробляхах». Відтепер починають діяти вже нові штрафи за перевищення терміну перебування таких автівок на території України. Можуть бути досить серйозні наслідки, аж до конфіскації машини.

Водночас раніше президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо відкладання дати початку застосування таких штрафів. Чи готові «євробляхери» до розмитнення авто? Говорили про це у програмі «Ваша свобода».

Підтверджено: вісім українських в'язнів перебувають в «Лефортово»

У слідчому ізоляторі «Лефортово» в столиці Росії Москві підтвердили, що в них перебуває п’ятеро засуджених українців, повідомив 21 серпня член громадської наглядової комісії Євген Єнікєєв в ексклюзивному коментарі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії ТБ». Мова йде про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха. Згодом надійшло повідомлення про ще трьох ув'язнених, яких нібито готують в Росії для обміну, зокрема про Павла Гриба і Олексія Сізоновича. Інформацію про них подаємо в окремій публікації.​

Арахамія розповів деталі про майбутній уряд

Україна дізнається ім’я нового голови уряду тоді ж, коли відбудеться перше засідання Верховної Ради 9-го скликання – про це розповів журналістам 21 серпня новообраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія.

«29-го (стане відомо ім'я нового прем’єр-міністра). Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато», – пообіцяв він.

Арахамія зазначив також, що всі члени поточного уряду «мають шанси» залишитися в новому складі Кабінету міністрів, але один міністр «точно» збереже посаду. Прізвища цієї людини член президентської партії називати не став. Читайте більше деталей тут.

Правоохоронці інсценували вбивство двох жінок у Броварах, щоб затримати замовників

Служба безпеки України повідомляє про затримання підприємця, який замовив вбивство колишньої дружини і її доньки в Київській області.

За даними правоохоронців, затриманий – власник будівельної компанії – судився з колишньою дружиною через право власності на частки в бізнесі та майно. Як стверджують в СБУ, правоохоронці отримали інформацію про те, що чоловік через посередника шукає виконавця для вбивства і був готовий заплатити йому 50 тисяч доларів. Детальніше читайте тут.

Вторгнення до Чехословаччини і Україна. КДБ УРСР нарахував 1182 антирадянські випадки – історик

21 серпня 1968 року розпочалася операція «Дунай»: війська СРСР та інших держав-членів Організації Варшавського договору увійшли до Чехословаччини (існувала в 1918-1992 роках) і придушили явище, яке отримало назву «Празька весна».

Про цю подію та про те, як її тоді сприймали в Україні, Радіо Свобода поговорило з істориком Олегом Бажаном. Читайте її тут.

Прем’єр Британії проти приєднання Росії до G7

Умови для приєднання Росії до «Групи семи» промислово розвинутих держав світу наразі не виконані, заявляє прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель 21 серпня в Берліні Джонсон заявив, що поділяє її думку про те, що Москва має виконати свої міжнародні зобов’язання для того, щоб повернутися в групу.

Британський прем’єр згадав, зокрема, про застосування Росією хімічної зброї на території Британії під час отруєння Скрипалів у Солсбері, агресію Росії в Україні, російські провокації «не лише в Україні, а в багатьох інших місцях».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею повернення Росії у «Групу восьми» (G8), яка після виключення країни знову перетворилася на «Групу семи» (G7). Джерело телеканалу CNN з адміністрації Трампа також заявило, що цю ідею вже підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Джерело Reuters у французьких дипломатичних колах підтвердило, що повернення Росії в G8 у 2020 році обговорюється, але буде прямо залежати від розвитку ситуації в Україні.

The Washington Post: Трамп хотів платити за Гренландію 600 млн доларів щорічно

Президент США Дональд Трамп хотів платити за Гренландію 600 мільйонів доларів щорічно, пише видання The Washington Post із посиланням на джерела. За інформацією журналістів, виплати мали стати довічними. У Білому домі також обговорювали можливість надати велику одноразову виплату. Про яку суму йде мова – наразі невідомо.

16 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії, яка належить Данії.

Грузія: журналісти бойкотують роботу каналу «Руставі 2» після звільнення колеги, що вилаяв Путіна

21 серпня в ефірі грузинської телекомпанії «Руставі 2» не транслювалася новинна програма «Кур’єр», запланована на 12-у годину дня. Замість неї канал показав художній фільм, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

За словами джерела Радіо Свобода в телекомпанії, керівництво каналу вело переговори з журналістами про те, щоб денний випуск «Кур’єра» вийшов в ефір, як зазвичай, о 15:00. Однак, за словами співрозмовника журналістів, працівники інформаційної служби «перебувають у режимі бойкоту». Він також повідомив, що знімальні групи не виїхали на зйомки, нема охочих і провести новинну програму. За словами одного зі співробітників «Руставі 2», причина бойкоту полягає в тому, що в журналістів немає гарантій невтручання керівництва каналу в редакційну політику.

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