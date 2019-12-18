Радіо Свобода Daily: Інтерв'ю зі снайпером ЗСУ

Сутички, газ, блокування трибуни: розгляд у Раді «ринку землі»

Під стінами Ради тривало протистояння між противниками ринку землі та силовиками. Активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Правоохоронці розігнали частину мітингувальників. У поліції повідомили, що через сутичку під Верховною Радою постраждали двоє цивільних, 17 правоохоронців і були затримані 26 осіб.

«Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії – учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В.» – повідомляють у поліції.

Серед постраждалих також був фотокореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко, йому розбили камеру та окуляри (фоторепортаж дивіться тут).

Втім, у Раді щодо ринку землі так і не дійшли згоди: блокували трибуну і врешті скасували вечірне засідання, тож розгляду сьогодні так і не відбулося. Радіо Свобода зібрало основне про розгляд у Раді «ринку землі».

Зеленський прокоментував сутички під Радою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля Верховної Ради поліцейські і мітингувальники постраждали «через політичні гасла». Він додав, що влада «вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями».

«Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські», – йдеться в повідомленні у фейсбуці Зеленського.

Генерал Марченко вийшов із СІЗО

Генерал-майор, начальник управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитро Марченко вийшов із СІЗО. Спілкуючись із журналістами він зазначив, що раніше відмовлявся від цього, бо його підлеглі лишилися під вартою. Він наголосив, що ні він, ні його підлеглі не причетні до закупівлі неякісних бронежилетів, у чому його підозрюють.

«Хочу наголосити, що ні я, ні мої підлеглі ніколи в житті не були причетні до закупівель. У нас є лише маленька функція – це контроль якості, згідно тої документації, яку має Міністерство оборони. Також хочу наголосити, що ні я, ні мої підлеглі ніяких порушень своїх обов’язків не робили. Я несу за це повну відповідальність і готовий нести її в подальшому. Справа була сфабрикована», – заявив генерал.

Сенат США схвалив санкції для блокування «Північного потоку-2»

Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає санкції проти ключових підрядників, що беруть участь у спорудженні газопроводу «Північний потік-2». За документ проголосували 86 сенаторів, 8 проголосували проти. Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законопроєкті про оборонні витрати Сполучених Штатів.

Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США – Палата представників. Документ набере сили після підписання його президентом Дональдом Трампом.

Далі коротко:

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