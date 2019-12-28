Радіо Свобода Daily: Хто побив рекорд із кнопкодавства у новій Верховні Раді

Кнопкодави року: «рекорд» Кальцева з ОПЗЖ і вибачення «Слуги народу»

«Опозиційна платформа – «За життя» – лідер цьогорічного кнопкодавства. Від початку роботи парламенту 9-го скликання журналісти неодноразово фіксували, як її представники порушували правило персонального голосування.

Загалом за чотири місяці таких випадків назбиралось 27. Серед членів ОПЗЖ, які засвітились на цьому, зокрема, Василь Німченко, Олександр Пономарьов, Микола Скорик, Віктор Чорний, Сергій Ларін та Володимир Кальцев.​

Останній став лідером кнопкодавів, адже був впійманий на цьому 9 разів.

Більше підсумків щодо кнопкодавства у новій Верховній Раді читайте тут.

«Нафтогаз»: Україна отримала 2,9 мільярда доларів від «Газпрому»

Україна отримала 2,9 мільярда доларів від російського «Газпрому», повідомив виконавчий директор компанії «Нафтогаз-України» Юрій Вітренко.

«Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від «Газпрому» на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!» – написав Вітренко у фейсбуці.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

У партії Порошенка вимагають від ГПУ відкрити кримінальне провадження проти Труби

У партії «Європейська солідарність», членом якої є п’ятий президент України Петро Порошенко, після звільнення голови Державного бюро розслідувань Романа Труби зажадали від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальне провадження.

«Обов’язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих «плівок Труби», записаних у кабінеті екскерівника ДБР. З них очевидно, що ДБР стоїть не на захисті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію. Покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на «плівках Труби», – йдеться у заяві партії.

У партії також вважають, що саме звільнення Труби здійснене з порушеннями Конституції.

«Серйозні американські» компанії вивчають купівлю «Мотор Січі» – Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор заявив, що «серйозні американські» компанії вивчають можливість купівлі української аерокосмічної компанії «Мотор Січ».

«Є деякі серйозні американські й інші компанії, зацікавлені в «Мотор Січі». Вони проводять юридичну перевірку, дивляться фінансові звіти, відвідують завод, розмовляють із власниками. Вони роблять серйозний аналіз», – сказав 26 грудня під час розмови з низкою українських ЗМІ Вільям Тейлор, який 2 січня має залишити посаду, передає KyivPost.

Назв цих компаній Тейлор не навів.

Суд у Дніпрі випустив з-під варти двох підозрюваних в держзраді, їх готують до обміну – адвокат

Красногвардійський райсуд Дніпра у п’ятницю звільнив з-під варти громадян України Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая, підозрюваних у державній зраді. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив їхній адвокат Валентин Рибін.

За його словами, обоє його підзахисних підписали угоди про визнання провини. Суд засудив обох до 2 років 4 місяців й 11 днів позбавлення волі.

Валентин Рибін поінформував, що Мастікашеву та Каратая було звільнено з-під варти у залі суду, обох їх наразі готують до обміну.

«Після звільнення у залі суду їх у супроводі співробітників СБУ повезли на пункт збору. Інформація про місце перебування не розголошується», – сказав адвокат.

12 людей загинули в катастрофі літака у Казахстані – уточнені дані

У Казахстані внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Bek Air загинули 12 людей. Уточнені дані оприлюднили міністерства охорони здоров’я і внутрішніх справ. Раніше повідомляли про 15 загиблих.

На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких було четверо іноземців: двоє громадян України, один громадянин Киргизстану та один громадянин Китаю, інші – громадяни Казахстану, повідомили в казахстанському МВС.

Щонайменше 66 людей постраждали і були доставлені в лікарні, з них 48 – шпиталізовані, а 12 перебувають у тяжкому стані.

За даними казахстанських ЗМІ, громадяни України, жінка 1990 року народження і чоловік 1991 року народження, мають компресійний перелом хребта без порушення кісткової провідності. У МЗС України цю інформацію не коментували.

Шулявський міст у Києві випробували на міцність, відкриють до 1 січня – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до нового року в столиці відкриють проїзд Шулявським мостом.

«Сьогодні відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. Поки по ньому їздили вісім 30-тонників, ми з будівельниками стояли під мостом. Є в них така традиція. Міст витримав навантаження. Тож до Нового року відкриємо технологічний проїзд ним.

За словами Кличка, на мосту вже змонтували освітлення, заасфальтували проїжджу частину і нанесли на полотно тимчасову розмітку

Усю розв’язку планують завершити до літа наступного року, заявив Кличко.

Мінкульт обіцяє в лютому 2020-го запустити новий телеканал для непідконтрольних Києву територій

Міністерство культури, молоді та спорту України обіцяє в лютому 2020 року запустити новий телеканал для непідконтрольних Києву територій.

«На базі телеканалу UA|TV (українського телеканалу іномовлення – ред.) в лютому 2020 року буде створений телеканал для тимчасово окупованих територій», – сказав перший заступник міністра Анатолій Максимчук.

За його словами, на першому етапі телеканал буде розважально-інформаційним, який буде об’єднувати в собі «найкращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням».

«Наше завдання – зробити так, аби наші громадяни на ТОТ чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні. Наразі ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій», – розповів Максимчук.

Нехай останні вихідні року стануть початком новорічної казки!

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