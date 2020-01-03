Радіо Свобода Daily: Венедіктова склала депутатський мандат після призначення до ДБР

Сподіваємося, ви гарно зустріли Новий рік, відпочили і готові до нових порцій наших новин.

Військові привітали українців зі святами

А розпочнемо цей огляд із відео – солдати Збройних сил України із передових позицій на Донбасі привітали українців зі святами.

ГПУ більше не існує: в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора

Від 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи. Офіс генпрокурора матиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1 500 працівників замість 2 500 співробітників Генпрокуратури, передбачених законодавством.

За словами генерального прокурора Руслана Рябошапки, після атестації 1 339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генерального прокурора. Він пообіцяв розпочати конкурс на більш ніж 200 вакансій з 20 січня.

І стисло про ДБР

Державне бюро розслідувань призначило керівником відділу з розслідування «справ Майдану» Олександра Буряка, який дотепер обіймав посаду заступника директора ДБР. Буряк назвав завершення розслідування справ Майдану одним із найвідповідальніших завдань, яке стоїть перед Державним бюро розслідувань.

Призначена тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства Ірина Венедіктова написала заяву про складання повноважень народного депутата від партії «Слуга народу».

У ДБР прокоментували оголошення конкурсу на керівні посади. 29 грудня на сайті ДБР з’явилася інформація про те, що у центральному апараті є вакантні посади одного першого заступника і двох заступників директора відомства. У зв’язку з цим було повідомлено, що кандидатам надається п’ять днів з 30 грудня по 3 січня (при наявності святкових) для подачі документів із 13 пунктів для участі в конкурсі. Як пояснили такий стислий термін, читайте тут.

7 законодавчих новацій «під ялинку»

Останнє пленарне засідання Верховної Ради України – вже давно позаду, наступного разу депутати зберуться вже 14 січня. Серед зробленого 2019 року – держбюджет-2020, новий Виборчий кодекс та оновлення ЦВК, зміна концепції недоторканності та ще багато нововведень, які подекуди критикували за «турборежим» їхнього ухвалення: деякі з них набули чинності раніше, а деякі запрацювали із нового року. Радіо Свобода зібрало сім із них, на які ми звернули увагу.

Далі трохи цифр:

Україна завершила 2019 рік із рекордними запасами газу: станом на 31 грудня 2019 року в українських підземних газосховищах зберігалося 18,934 мільярда кубометрів газу. Як свідчать дані «Укртрансгазу», це найвищі показники за 2014–2019 роки.

Близько 120 тисяч осіб обмежені у виїзді за кордон через несплату аліментів, повідомили прикордонники. І навели приклад інциденту в аеропорту «Бориспіль», коли чоловік із бази неплатників аліментів хотів вилетіти в Дубай, й через відмову йому перетнути кордон поводив себе «агресивно».

У Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок, сосен і смерек.

Станіслав Асєєв зняв банер #FreeAseyev із балкона редакції «Українського тижня»

Звільнений із полону автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв зняв банер #FreeAseyev із балкона редакції журналу «Український тиждень». Відповідаючи на запитання журналістів, чи усвідомлює Асєєв своє перебування на свободі, він сказав: «Потрібно ще психологічно адаптуватися, в тому числі і до ритму міста, до якого не те, щоб не звик, – звикати не було можливості. Але, напевно, варто». Серед планів на найближче майбутнє, каже Асєєв, не лише психологічна адаптація, а й зустріч із родиною.

Понад 10 персон із Донбасу, які «запам'яталися» у 2019 році​

365 днів Україна не припиняла говорити про Донбас – війна та загиблі, чергові скандали на окупованих територіях, черги і навіть смерті на КПВВ, пробиті осколками водопроводи… Але були і персони, які своїми діями змушували згадувати, що вони з Донбасу. Письменники, спортсмени, полонені, бойовики, коміки, нові представники влади та… агресори. Про це в публікації за лінком.

12 українських подкастів 2019 року

Світ переживає «бум» подкастів: все більше людей слухають контент з інтернету. В Україні ж лише з'являються подібні проєкти. Так, у світі за 2019 рік з’явилося щонайменше 200 тисяч подкастів. В Україні цей формат ще не дуже відомий. Проте вже з’явилася низка подкастів, які зібрали тисячі людей навколо себе. Розповідаємо про проєкти, які підхопили світовий тренд – як від ЗМІ, так і від самостійних авторів.

Найочікуваніші українські фільми 2020 року (і головні стрічки 2019-го)

Одна із найдорожчих стрічок в історії сучасного українського кіно, фільм про перемогу України у війні з Росією та Шевченко-самурай. В наступному році глядачів чекає близько 40 прем’єр українських художніх фільмів. Більшість із них профінансовані в різній мірі Держкіном, інші – Міністерством культури та Українським культурним фондом. Радіо Свобода публікує свою версію найочікуваніших українських стрічок 2020 року. Чи виправдають вони сподівання глядачів, побачимо вже скоров кінотеатрах країни.

А тут ми зібрали головні українські фільми 2019 року, які ви могли пропустити. Звісно ж, цей список суб’єктивний. Хочемо лише звернути увагу глядачів на ті стрічки, які, на нашу скромну думку, переглянути варто. У цьому списку немає расистських комедій та фільмів за участі одночасно всіх зірок української естради. А ще тут немає спойлерів, тож можна не боятись прочитати більше.

Бажаємо побільше позитиву цього року!

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