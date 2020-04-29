Радіо Свобода Daily: Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо генпрокурора Ірини Венедіктової

«Велюр» Тищенка перевірила поліція

Поліція Києва перевірила ресторан «Велюр» депутата «Слуги народу» Миколи Тищенка на дотримання правил карантину – відвідувачів там не знайшли.

27 квітня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» опублікували матеріал, у якому стверджується, що відомі особи, зокрема і політики, під час карантину відвідують ресторан «Велюр». Сам Тищенко заявив, що його ресторан не порушує карантинні обмеження. За його словами, іноді там відбуваються особисті зустрічі. Депутат назвав ресторан «своєрідним штабом».

Далі коротко:

Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу за повідомленням про недекларування майна генпрокуроркою Іриною Венедіктовою за скаргою Стерненка.

«Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів» – так Венедіктова відреагувала на протести через «справу Гандзюк».

Профільний комітет підтримав законопроєкт, який розширює підстави для звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Український танк проти російського: що відомо про новий Т-90

У російської армії з’явилася нова модифікація танка Т-90 – «Прорив». Що це за машина і чи витримає вона бій із модернізованим українським Т-64? У 2014 році, у боях за Луганський аеропорт, українські бійці вже зустрічалися із попередньою версією Т-90 і з іншим цей танк не сплутають. Спеціальний проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» розповідає, як це було.

Нові правила переказів в Україні: більше ніж 5 тисяч – тільки з паспортом чи карткою

28 квітня набрав чинності закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За цією довгою назвою ховаються в тому числі зміни до умов переказів на суму понад 5 тисяч гривень. Однак Національний банк запевняє, що на більшість операцій в Україні закон не вплине. Радіо Свобода оглядає зміни, які набули чинності.

Після протестів уряд дозволить відкрити ринки

Підприємці мітингують. У багатьох містах України відбулися акції проти суворих обмежень. Активісти вимагають послаблення карантину та можливості працювати. Мери кількох міст також звернулися до уряду з проханням дозволити роботу продуктовим ринкам та підприємствам. Після цього в Кабміні заявили: дозволять працювати низці перевірених продовольчих ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог​. Рішення уряд обіцяє ухвалити 29 квітня.

У Дніпрі мітять будинки з хворими на COVID-19, а в Ірпені – дизінфікують

У Дніпрі на будинках, де живуть шпиталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію, з’явилися відповідні оголошення. Оголошення розвісили на близько 150 будинках міста. У міськраді також оприлюднили інтерактивну мапу, де позначені райони міста з виявленими випадками інфекції. Правозахисники заявлять, що поява таких оголошень на під’їздах будинків є порушенням прав людини.

Тим часом, в українських містах проводять дезінфекцію багатоповерхівок. Оператор Радіо Свобода зміг зафіксувати, як саме відбувається дезінфекція в одному з будинків Ірпеня, хто її проводить та чим дезінфікують.

Катастрофа чекає чеських броварів – не буде з чого варити пиво, бо хміль не посадять без українців

Продовжити надзвичайний стан стан у своїй країні просив міністр сільського господарства Чехії Мирослав Томан. Бо без нього українці, які нині працюють у землеробстві в Чехії, виїдуть, і їх не буде ким замінити, сказав міністр. Українці становлять більшість сезонних робітників у Чехії – без них не обходиться ані посадка, ані догляд, ані збір хмелю, потрібного для пивоваріння. Також робочі руки потрібні для збору ягід, спаржі, і фруктів, а сільському господарству країни вже бракує близько 3 тисяч працівників. Від’їзд ще 5 тисяч може мати катастрофічні наслідки для чеських фермерів, вважає галузевий міністр Мирослав Томан. У зв’язку з цим його відомство просить уряд не скасовувати режим надзвичайного стану.

Як виживає малий бізнес під час пандемії коронавірусу

Як трансформується малий бізнес в Україні під час пандемії коронавірусу? Чотири підприємці діляться – як карантин 2020 вплинув на їхню діяльність, що допомагає їм «триматися на плаву» і як вони готуються до можливої економічної кризи.

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