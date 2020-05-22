Радіо Свобода Daily: Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі – «Схеми»

Онлайн-забіг у вишиванках

Розпочнемо з приємного. День вишиванки – це неформальне свято, започатковане протягом останнього десятиріччя, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня – і не прив’язане до жодного державного чи релігійного свята, щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців. Попри пандемію і холодну погоду, українці не зрадили святу і 21 травня, зокрема, у Львові медичні працівники одягнули у вишиванки і в маски скульптури левів на площі Ринок, а у Києві у вишиванки вдягли «дітей» на Річковому вокзалі

Під час карантину знайшли альтернативу масовим забігам у вишиванках. До акції – онлайн-забігу – приєдналися представники майже всіх регіонів України, не залишилися осторонь Луганщина та Донеччина, а також знайшлися бігуни в окупованих містах!

Статки керівників СБУ та іспанська таємниця Баканова

Про те, що працівники СБУ живуть на широку ногу, і їхній реальний стиль життя не відповідає скромним офіційним зарплатам – суспільство могло дізнатись хіба що з журналістських розслідувань. Роками їхні майнові декларації були засекречені. Але прийшовши до влади, Володимир Зеленський особисто вніс до парламенту ініціативу про розсекречення декларацій публічних спецслужбовців. І вона була схвалена. До 1 червня все публічне керівництво СБУ має подати ці декларації та відобразити статки й майно своїх родин. Однак згодом, у березні, президент вніс у Верховну Раду «невідкладний» законопроєкт за номером 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України.



Чому Зеленський вирішив скасувати публічне декларування топів СБУ напередодні дедлайну подачі ними декларацій про майно і статки? Чи є що приховувати від суспільства і новому керівництву Служби безпеки України на чолі з Іваном Бакановим, давнім товаришем президента?



Так, з-поміж іншого, журналісти «Схем»​ встановили, що голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством. Чи задекларує він це? Дивіться більше у свіжому розслідуванні програми «СХЕМИ: корупція в деталях» «Декларації СБУ: «засекреть мене, якщо зможеш».

Порошенку «плівки Деркача» не загрожують?

«Плівки Деркача» не розповіли світові нічого нового і Петрові Порошенку насправді навряд чи загрожують серйозні наслідки через порушене проти нього кримінальне провадження. Водночас оприлюднення записів може зіпсувати відносини з американцями, а вигоду від цього отримає лише Росія. Такі висновки експерти зробили з оприлюднення записів розмов нібито п'ятого президента України Петра Порошенка і віцепрезидента США Джо Байдена.

«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», – відреагували на «плівки Деркача» у штабі Джо Байдена. А от хто міг «злити» записи та чому політологи у цій ситуації звертають увагу на «промосковську позицію Деркача», читайте у матеріалі.

«Я насправді поклала своє життя на те, щоб знайти правду в цій справі» – Мирослава Гонгадзе

Він був грузином, що віддав життя за Україну. Його родина переконана, що замовники вбивства Георгія Гонгадзе досі непокарані. Смерть опозиційного журналіста стала поштовхом для розвитку української незалежної журналістики. 21 травня український ПЕН оголосив ім’я лауреата премії його імені. Ним став публіцист та телеведучий Павло Казарін, який, серед іншого, є оглядачем «Крим.Реалії», проєкту Радіо Свобода. В день народження Гії головний редактор Радіо Свобода Інна Кузнецова поспілкувалася з його вдовою, директоркою Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе. Говорили про любов, ту, що з першого погляду, непокаране зло і, звичайно, про медіа.

Далі традиційний «апдейт» новин щодо ситуації з коронавірусом.

Від 23 травня в Києві у звичайному режимі розпочне працювати наземний громадський транспорт, розпочнуть роботу магазини площею до 1000 квадратних метрів, відкриються спортивні й дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях, а з 25 травня – метрополітен.

З 1 червня відновить пасажирські перевезення «Укрзалізниця».

А з середини липня Україна повністю відкриє кордони із сусідами.

Держава має право продати вашу собаку

Та мова останнім часом не лише про коронавірус. Громадські активісти та політики заговорили про собак. Виявилося, що державні виконавці можуть вилучати улюбленців у власників і виставляти їх на торги. Насправді це не новина – перший подібний «лот» на сайті держпідприємства датований ще січнем 2015 року. І оскільки, як пояснює зоозахисниця Марина Суркова, за українським законодавством, собака є майном, її можуть конфіскувати. В тому числі це можливо, якщо власник порушив правила вигулу і собака завдала комусь шкоди. Чому за законодавством тварина є річчю, читайте тут.

Український скульптор Еммануїл Мисько

21 травня минув 91 рік від дня народження українського скульптора Еммануїла Миська. А 20 років тому, 12 березня, митець відійшов у вічний світ. Онуки скульптора працюють над створенням у його майстерні у Львові музею, але «живого» і цікавого. Радіо Свобода побувало у майстерні українського митця, автора майже 250 портретів, барельєфів, меморіальних таблиць, пам’ятників, частина з яких є знаковими для Львова. Про масштаб митця, несхожість його робіт на роботи інших можна дізнатись із завершального матеріалу на сьогодні.

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