Українські військові відбили атаки військ РФ біля шести населених пунктів – Генштаб

Підрозділи українських Сил оборони за добу відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина і Первомайське, повідомив вранці 2 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.
«Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА», – йдеться в повідомленні.
«Ракетні війська і артилерія за добу уразили вісім командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили три склади з боєприпасами і два зенітних ракетних комплекси С-300», – додали в Генштабі.
Російська сторона дані про втрати не коментує.
За даними українського командування, минулої доби від російських ударів постраждали більш ніж 30 населених пунктів, зокрема: Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків і Одеса.
«За минулу добу противник завдав чотирьох ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України. Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури ворог застосовує БпЛА іранського виробництва Shahed-136», – йдеться в повідомленні.
У Генштабі кажуть, що залишається загроза завдання російськими силами авіаційних і ракетних ударів на всій території України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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