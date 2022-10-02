Українські військові відбили атаки військ РФ біля шести населених пунктів – Генштаб

Підрозділи українських Сил оборони за добу відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина і Первомайське, повідомив вранці 2 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА», – йдеться в повідомленні.

«Ракетні війська і артилерія за добу уразили вісім командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили три склади з боєприпасами і два зенітних ракетних комплекси С-300», – додали в Генштабі.

Російська сторона дані про втрати не коментує.

За даними українського командування, минулої доби від російських ударів постраждали більш ніж 30 населених пунктів, зокрема: Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків і Одеса.

«За минулу добу противник завдав чотирьох ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України. Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури ворог застосовує БпЛА іранського виробництва Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі кажуть, що залишається загроза завдання російськими силами авіаційних і ракетних ударів на всій території України.