ОВА: зросла кількість поранених через російські удари по Дніпропетровщині

Російська армія обстрілювала Нікопольський, Павлоградський і Синельниківський райони Дніпропетровської області протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко увечері 17 листопада.

Зокрема, кількість постраждалих у Нікополі зросла до трьох.

«До лікарів звернулася 41-річна жінка. Їй надали допомогу, оговтуватиметься вдома», – заявив Гайваненко.

Обстріли району також пошкодили інфраструктуру, садочок, заклад культури і спорту, церкву, ринок, магазини, торгівельний центр, перукарню, АЗС, будинки, господарську споруду, автомобілі та лінію електропередач.

«Наслідки атаки БпЛА зафіксовані і у Павлоградському районі – Межиріцькій і Вербківській громадах. Травми отримала 33-річна жінка. Понівечені інфраструктура, 7 приватних осель, 2 господарські споруди, ще одна – знищена», – повідомив голова області.

На Синельниківщині через російські удари зруйнований торгівельний комплекс, пошкоджені храм, навчальні заклади, магазини, нотаріальна контора, адмінбудівля та житлові будинки.

Раніше 17 листопада голова області повідомив про двох загиблих і одну поранену через російські обстріли Нікополя.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



