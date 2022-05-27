Коли Україна отримає новітні реактивні системи залпового вогню і чого боїться НАТО?

- Зброя, яка приведе до перелому у війні і чого побоюється Захід?
CNN із посиланням на власні джерела, повідомляє, що в американській адміністрації Джо Байдена планують надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні реактивні системи залпового вогню, завдяки яким може настати перелом у війні. Водночас в США є побоювання, що Україна може завдавати ударів по російській території, використовуючи новітню зброю, отриману від союзників. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на американських військових та дипломатів.
Такі дискусії, повідомляють журналісти, є закулісними і не афішуються. При цьому, зазначає Reuters, США поки не хочуть накладати чітких географічних обмежень на використання українськими військовими американської зброї. Дуглас Лют, колишній посол США в НАТО та генерал-лейтенант армії у відставці, визнав ризик ескалації та політичного розколу всередині НАТО, якщо Україна завдасть удару вглиб Росії застосовуючи американську зброю.
Про це дивіться у програмі Свобода Live:
- Битва на Сході
Також у програмі про те, як українська армія стримує наступ російських військ на Луганщині та Донеччині.
Сєвєродонецьк, який є стратегічним для ЗСУ армія РФ продовжує обстрілювати та намагається взяти в оточення. За інформацією начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая російській диверсійно-розвідувальній групі захопити готель «Мир» на околиці Сєвєродонецька.
Місто Лиман у Краматорському районі Донецької області здебільшого контролюють російські війська, а українські військові зайняли нові укріплені позиції на Лиманському напрямку. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначає, що українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, аби стримувати армію РФ.
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Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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