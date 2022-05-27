Коли Україна отримає новітні реактивні системи залпового вогню і чого боїться НАТО?

Зброя, яка приведе до перелому у війні і чого побоюється Захід?

CNN із посиланням на власні джерела, повідомляє, що в американській адміністрації Джо Байдена планують надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні реактивні системи залпового вогню, завдяки яким може настати перелом у війні. Водночас в США є побоювання, що Україна може завдавати ударів по російській території, використовуючи новітню зброю, отриману від союзників. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на американських військових та дипломатів.

Такі дискусії, повідомляють журналісти, є закулісними і не афішуються. При цьому, зазначає Reuters, США поки не хочуть накладати чітких географічних обмежень на використання українськими військовими американської зброї. Дуглас Лют, колишній посол США в НАТО та генерал-лейтенант армії у відставці, визнав ризик ескалації та політичного розколу всередині НАТО, якщо Україна завдасть удару вглиб Росії застосовуючи американську зброю.

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Битва на Сході

Також у програмі про те, як українська армія стримує наступ російських військ на Луганщині та Донеччині.

Сєвєродонецьк, який є стратегічним для ЗСУ армія РФ продовжує обстрілювати та намагається взяти в оточення. За інформацією начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая російській диверсійно-розвідувальній групі захопити готель «Мир» на околиці Сєвєродонецька.

Місто Лиман у Краматорському районі Донецької області здебільшого контролюють російські війська, а українські військові зайняли нові укріплені позиції на Лиманському напрямку. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначає, що українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, аби стримувати армію РФ.

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