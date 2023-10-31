ЗСУ просунулись на двох фронтах: деталі

Українські війська просунулися поблизу Бахмуту (а саме під Курдюмівкою) і на захід від Роботиного: такі висновки робить американський Інститут вивчення війни (ISW), ґрунтуючись на геолокації даних 30 жовтня.

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Український Генштаб підтверджує, що Сили оборони продовжують наступальні дії на південному фланзі Бахмуту, закріплюються на нових рубежах.

Водночас командувач Східного угруповання військ генерал-полковника Олександра Сирського повідомив, що агресор під Бахмутом перейшов від оборони до активних дій.

Заступник командувача військами РФ в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський змінив генерал-полковника Олега Макаєвича на посаді керівника угрупованням, яке відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра, – вказує британська розвідка.

Російські державні ЗМІ пишуть про посилення військ РФ на окупованій Херсонщині у зв'язку зі зміною командування на тому напрямку. І стверджують, що Теплинський, ймовірно, особисто взяв на себе командування угрупуванням російських військ «Дніпро».

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У британській розвідці вважають, що заміна командувача РФ на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску ЗСУ на російські сили тут.

Головні питання випуску:

Як зміниться тактика російських військ на Півдні після призначення Теплинського?

На якому напрямку чекати наступу Росії до кінця цього року?

Чи вдасться ЗСУ досягти успіху на лівобережжі Херсонщини найближчими тижнями і яку тактику ведення бою оберуть Сили оборони?