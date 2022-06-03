«Прийняти Україну в ЄС є нашим моральним обов'язком» – президент Єврокомісії

У Словаччині проходить щорічний Міжнародний безпековому форумі GLOBSEC. Перед його учасниками виступив із відеозверненням президент України Володимир Зеленський. Після цього президентка Єврокомісії заявила, що підтримка України є «історичною відповідальністю» Євросоюзу

Україна очікує надання статусу кандидата на членство у Європейському союзі, наголосив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC.

«Це рішення буде демонстрацією єдності європейських країн і дасть нашій державі додаткову мотивацію для захисту демократичних цінностей», – сказав Зеленський.

«Ми всі розуміємо, що питання членства у Європейському Союзі вирішується не за один день і не за місяць. Зараз однією з таких мотивацій для наших людей є віра в те, що Європа справді вважає нас рівними, сильними, потужними. Такою мотивацією є кандидатство у члени Європейського Союзу», – зазначив президент України.

Зеленський попросив надати Збройним силам України більше зброї, щоб вони могли вигнати російських агресорів, а також закликав ЄС не зупинятися і продовжувати працювати над запровадженням нового пакету санкцій Росії.

Після Володимира Зеленського перед учасниками GLOBSEC виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Прийом України до ЄС не лише відповідає стратегічним інтересам ЄС, а й є «нашим моральним обов'язком», наголосила Фон дер Ляйєн.

Вона закликала Євросоюз допомогти Україні якнайшвидше наблизитися до відповідності всім необхідним стандартам та умовам для вступу.

«Підтримка України на її шляху до Європейського Союзу – це не тягар, це наша історична відповідальність», – сказала вона.