Чи потрібно мені вживати застережних заходів у готелях після щеплення від COVID-19?

Для більшості такої потреби немає, втім, це залежить від ситуації.

Американські Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) стверджують, що ризик захворювання COVID-19 після отримання повного курсу щеплень низький і вакциновані можуть повертатися до звичних занять без використання масок чи соціального дистанціювання як всередині приміщень, так і надворі.

У CDC додають, що особам із хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем щодо необхідності подальшого вживання застережних заходів. Батьки маленьких дітей також можуть захотіти бути обережнішими, поки їхні діти не будуть щеплені. До того ж, у різних країнах різні рекомендації, залежно від рівня вакцинації та захворюваності.

«Готелі є безпечними, втім, я думаю, існують індивідуальні фактори, що можуть так чи інакше вплинути на вас», – зазначила Сонія Ганді, заступниця головного лікаря у медзакладі «Кедр-Сінай Маріна дель Рей».

Аби вирішити, як себе поводити, Ганді рекомендує перевірити рівень захворюваності та вакцинації у місцевості, яку ви відвідуєте. Якщо випадків небагато, ви можете почуватися більш впевнено щодо тих занять, які передбачають близький контакт з іншими людьми, як от харчування у ресторані готелю чи заняття у спортивному залі.

Більшість американських мереж готелів під час пандемії вживали заходів щодо зменшення ризику зараження, і ці заходи не скасовані. Багато готелів пропонують безконтактну реєстрацію, попередньо запаковані сніданки замість шведських столів та частіше прибирання місць загального користування.

Деякі готелі, включно з мережею MGM Resort, покращили системи фільтрації повітря та встановили індивідуальні очищувачі повітря у деякі гостьові кімнати.

Якщо вас це турбує, зателефонуйте у готель заздалегідь та запитайте про його заходи.

Marriott, Hyatt, IHG Hotels & Resorts та інші мережі скасували у їхніх готелях у США обов’язкове використання масок для повністю вакцинованих гостей. У мережі Hilton це залежить від місцезнаходження, втім, працівники готелю все ще зобов’язані носити маски.

Матеріал: Associated Press