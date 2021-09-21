Новини про COVID-19 в Україні та світі

Україну очікують старі обмеження «жовтої» зони, але з виключенням для вакцинованих. У світі продовжують міркувати над «бустерною» дозою вакцини від ковіду, а в Таїланді обрали новий спосіб її введення. Сполучені Штати пом’якшують умови в’їзду з Європи, а Індія готується повернутись на світовий ринок виробників вакцин від COVID-19.

З 23 вересня Україна перейде в «жовту» зону карантинних обмежень. Крім обов’язкового носіння масок в громадському транспорті, в країні будуть заборонені масові заходи за участі більше ніж одна особа на чотири квадратних метри приміщення. Для спортивних залів і фітнесцентрів на кожну людину має бути виділено 10 квадратних метрів.

Кінозали та зали, де проводяться культурні заходи, мають бути заповнені не більше ніж на 50%, а школи, заклади вищої освіти і коледжі можуть працювати, тільки якщо 80% персоналу отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 – жовтий й зелений сертифікат про вакцинацію відповідно.

Таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Водночас карантинні обмеження не стосуватимуться тих закладів й заходів, де принаймні одну дозу вакцини отримали 80% персоналу і всі відвідувачі. В уряді закликають значно збільшити кількість вакцинованих освітян й підсилити агітаційну роботу серед них, їхніх родичів і родин школярів й студентів.

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Вся країна переходить в «жовту» зону, але окремі регіони вже наблизились до показників «червоної», заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Найближче до червоного рівня західні області України. Так, як це було і у 2020, і у 2021 роках. Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області», – заявив міністр охорони здоров'я і колишній головний санітарний лікар України.

За інформацією міністерства, понад 90% госпіталізованих і майже всі летальні випадки від COVID-19 були зафіксовані серед тих, хто не вакцинувався від коронавірусу, пише «Українська правда».

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Україна отримала 159 тисяч доз вакцини CoronaVac в рамках програми COVAX – безоплатно. Вакцину доставив дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Разом із цією поставкою станом на зараз ЮНІСЕФ доставив до України 4 485 510 доз вакцин різних виробників – Pfizer, Moderna, AstraZeneca і CoronaVac.

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У Запоріжжі за 500 гривень продавали підроблені негативні ПЛР-тести на COVID-19 – поліція провела обшук у туристичній агенції.

Як повідомляє пресслужба регіонального управління поліції, з початку 2021 року працівники агенції сфальсифікували понад 100 довідок. Документи видавали на бланках із підробленою печаткою однієї з державних установ МОЗ у Запоріжжі та з підписом завідувача лабораторії. При цьому відомості до бази даних медичної установи не вносилися, а ПЛР-дослідження, вочевидь, не проводилось.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

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У Таїланді вирішили ставити бустерну, підсилюючу, дозу вакцини під шкіру, а не внутрішньом'язово, повідомляє «Ліга» із посиланням на місцеві ЗМІ. В країні використовується вакцина AstraZeneca. Кількість вакцини, потрібної для підшкірної ін’єкції в п’ять разів менша за ту, що використовується внутрішньом’язово, що робить простішою масову ревакцинацію. Нетрадиційну методику затвердило міністерство охорони здоров’я країни.

Науковці світу обговорюють необхідність й ефективність «бустерної» вакцинації, але зазвичай йдеться не про AstraZeneca, а про іншу вакцину. Наприклад, в Ізраїлі третю дозу Comirnaty від BioNTech/Pfizer ще з липня робили людям похилого віку, а зараз «бустер» може отримати будь-яка людина старше 12 років, якщо з моменту попереднього уколу минуло понад 5 місяців.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що третя ревакцинація аморальна, оскільки в першу чергу потрібно забезпечити вакцинами бідні країни, та навіть закликають до мораторію на третю дозу. У Сполучених Штатах медичні регулятори з FDA відхилили пропозицію адміністрації Джо Байдена рекомендувати бустерну дозу Comirnaty всім верствам населення й також вирішили наразі обмежитись людьми старше за 65 років та представниками із груп ризику. Втім, це рішення може бути переглянуте.

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У Сполучених Штатах готові пом’якшити умови в’їзду з низки інших країн – в адміністрації президента Байдена вирішили скасувати заборону на в’їзд із країн Шенгенської зони, Бразилії, Великої Британії, Індії, Ірану, Ірландії, Китаю і Південно-Африканської Республіки (ПАР). Українцям, яким раніше доводилось летіти до США з Туреччини, тепер будуть доступні усі аеропорти Євросоюзу – звісно, за наявності в них сертифікату про вакцинацію.

Щоб перетнути кордон Сполучених Штатів, людина має бути повністю вакцинована, повідомляє AP. Також потрібно буде продемонструвати негативний тест на ковід, що був зроблений протягом останніх 72 годин. Подорожі будуть можливі і для невакцинованих людей, проте їм буде потрібно демонструвати негативний тест, зроблений протягом доби перед посадкою на авіарейс до США. Також авіалінії збиратимуть ім’я, прізвище, телефонний номер й американську адресу мандрівників і туристів – для можливого відслідковування їхніх контактів.

При цьому пом’якшення стосуватимуться лише авіарейсів – потрапити в Сполучені Штати автівкою з Канади чи Мексики, як і раніше, зможуть лише громадяни США. Принаймні станом на 21 вересня правила не були змінені.

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Сполучені Штати обіймають перше місце за кількістю нових випадків захворювань на COVID-19 – 86 тисяч за останню добу за даними сайту Worldometers.

На другому місті Велика Британія із 36 тисячами нових випадків, на третьому Туреччина із приблизно 27 тисячами, на четвертому – Індія (близько 25 тисяч нових випадків), на п’ятому – Росія (майже 20 тисяч).

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Станом на сьогодні через COVID-19 померло загалом стільки ж американців, скільки від епідемії грипу «іспанка», підрахували американські епідеміологи – понад 675 тисяч людей.

Варто зазначити, що населення Сполучених Штатів тоді було більш ніж в три рази менше – у 1918 році в країні проживало близько 103 мільйонів, а у 2020 році – понад 331 мільйон людей.

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У жовтні Індія відновить експорт вакцин від COVID-19 – в пріоритеті будуть поставки в рамках програми COVAX і контракти із сусідніми країнами. Як повідомляє CNN, у квітні 2021 року Індія припинила продаж й постачання вакцин від коронавірусу за кордон, щоб сконцентруватись на вакцинації власного населення. Станом на сьогодні принаймні одну дозу вакцини отримало 64% дорослого населення Індії, а дві дози – 22% населення. В країні проживає 944 мільйони людей. Очікується, що в жовтні країна зможе виробити понад 300 мільйонів доз різних вакцин, а до кінця року – до одного мільярда.