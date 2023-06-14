Удар по Чечні: «права рука» Кадирова Делімханов «довоювався» в Україні?

Вдень 14 червня політолог та боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що депутат Держдуми РФ та «права рука» лідера Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов потрапив під обстріл в окупованому Приморську на півдні Запорізької області.

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Сазонов заявив, що депутат та ще 200 людей загинули. Пізніше вже про поранення Делімханова повідомив телеканал «Звезда» Міноборони Росії.

Глава Чечні Кадиров опублікував пост у телеграм, у якому зізнався, що втратив зв'язок зі своїм прибічником.

«Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого БРАТА. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти», – написав він.

Після цього голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що зателефонував Делімханову, і він нібито виявився «живим і здоровим».

Відреагував на новину про поранення високопоставленого чеченця та спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Ми, звичайно, з великою тривогою сприйняли цю інформацію. Переживаємо, як і всі за героя Росії», – сказав він.

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Адам Делімханов вважається другою людиною в Чечні після Рамзана Кадирова. За даними ЗМІ, він є двоюрідним чи чотириюрідним братом лідера Чечні. За кілька днів до інциденту Делімханов на камеру підписав договір із Міноборони РФ про входження добровольчого батальйону «Ахмат» до складу Збройних сил Росії.

Депутат із 2014 року перебуває під санкціями США за зв’язок із організованою злочинністю. З його ім’ям було пов’язано кілька гучних скандалів. Зокрема, його оголошували в міжнародний розшук за лінією Інтерполу у зв’язку з підозрою в причетності до організації вбивства в ОАЕ командира батальйону «Восток» Суліма Ямадаєва. Його брат, Руслан Ямадаєв, вважався суперником Кадирова і був убитий у Москві.

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Служба безпеки України розслідує справу щодо Адама Делімханова. Його звинувачують у пособництві щодо зміни кордонів країни та виправдання збройної агресії Росії.

12 червня російські офіційні джерела повідомляли, що Делімханов зустрічався з губернатором Бєлгородської області Росії В’ячеславом Гладковим. Після цього він і Рамзан Кадиров повідомили про перекидання батальйону «Ахмат» до регіону для охорони кордону.

Головні питання випуску:

Що робив «права рука» Кадирова на півдні Запорізької області?

Наскільки Делімханов важливий для лідера Чечні та стабільності в республіці?

І як його поранення чи ліквідація вплинуть на участь чеченців у війні проти України?