На Олешки? Що дасть ЗСУ плацдарм на лівому березі Дніпра

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Аналітики звернули увагу на численні відео російських «військових кореспондентів» із передової на півдні України та прив'язали їх до місцевості.

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«Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, засвідчують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсону) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсону», – повідомили в Інституті.

Російські військові журналісти стверджують, що ЗСУ перебувають там уже кілька тижнів, встановили лінії постачання до цих позицій і регулярно роблять вилазки на позиції військових РФ.

Речниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала цю інформацію, зазначивши, що ВСУ дуже складно подолати таку перешкоду, як Дніпро.

«Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші доти, доки це не буде достатньо безпечним для наших військових», – заявила вона.

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Російські загарбники у відповідь на новини про просування української армії за Дніпро записали відео, на якому тримають російський прапор біля стели на в'їзді до Олешок Херсонської області і заявили, що нікуди відходити не збираються. Олешки з 20 тисячами населення розташовані всього за кілька кілометрів від Херсону через Дніпро.

Головні питання випуску:

Що дає ЗСУ можливий плацдарм на лівому березі Дніпра навпроти Херсона?

Чому ЗСУ просять не повідомляти про можливі успіхи української армії у форсуванні Дніпра?

І як армії України могло вдатися подолати Дніпро і закріпитися на іншому його березі?​