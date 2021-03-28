Радіо Свобода Weekly: хто і як допоміг Віктору Медведчуку відновити вплив в Україні – розслідування «Схем» 

Російські гроші, українська політика. Хто і як допоміг Віктору Медведчуку відновити свій вплив в Україні? (розслідування)

Віктору Медведчуку довелося відновлювати свій вплив на процеси в державі та шукати способи повернутись у публічну політику після Революції гідності. Спершу непевно, перевіряючи суспільні настрої, але крок за кроком, телеканал за телеканалом – і йому вдалося відновитись в політиці та навіть завести політсилу у парламент.

Протягом цих семи років «Схеми» систематично відстежували ці процеси, значною мірою непублічні, показуючи як Петро Порошенко приймав Віктора Медведчука на Банковій і в себе вдома, як оточення кума Путіна отримувало сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні та через підставних осіб скуповувало медіа. Саме «Схеми» розповіли, що родина Медведчука через низку офшорів має крупний нафтопереробний бізнес у Російській Федерації та отримала у розробку велике нафтове родовище.

Тепер «Схеми» у співпраці з колегами з OCCRP встановили: джерело безперебійного фінансування дісталось Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку одразу після Майдану, а угода була підписана у день початку силової анексії Криму. І цей бізнес у Росії, який приносить мільйони доларів прибутку, вони отримали майже за безцінь. Детальніше – у розслідуванні.

Як впливає «особистий контроль» Зеленського на вирішення проблем

Наприкінці березня виповниться рівно два роки від історичних виборів президента України, на яких із великою різницею переміг Володимир Зеленський. За ці два роки від нього та його пресслужби часто можна було почути словосполучення «особистий контроль». Хтось його вже використовує у політичних жартах, хтось вимагає саме такого контролю від президента, хтось вдячний, бо отримав результат, але є люди, які досі чекають на розв’язання проблеми, бо глава держави пообіцяв.

Журналістка Ольга Комарова проаналізувала деякі з проблем, які Володимир Зеленський взяв на «особистий контроль».

Загострення на фронті: що далі?

Серйозне загострення на фронті сталося вдень 26 березня. Є четверо загиблих військових Збройних сил та двоє поранених. Бій зав'язався в селищі Шуми – це Горлівський напрямок.

Президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з усіма лідерами країн «нормандської четвірки» щодо порушення перемир'я. У зону конфлікту вже вирушив начальник Генерального штабу Сергій Корнійчук. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук називає трагедію зривом Мінських угод.

Чи може Володимир Зеленський домогтися відновлення перемир'я? Про це – у колонці політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.

Міноборони хоче позбутися радянського УАЗа – який позашляховик його замінить?

Українська армія хоче позбутися «УАЗика». Справних радянсько-російських позашляховиків у ЗСУ усе менше, а от як їх замінити – поки незрозуміло. Але, попередньо, шість компаній готові розробити армійський джип.​ На чому військові пересуваються зараз? Яку машину хочуть отримати? Що кажуть розробники? І які джипи використовують в інших країнах? Читайте.

Третя хвиля коронавірусу: коли та як Україна пройде пік?

В Україні зростає кількість хворих із коронавірусом. Число нових випадків оновлює рекорд мало не щодня. Фахівці називають це «третьою хвилею» пандемії СOVID-19, яка триває у світі, та яку спричинили, зокрема, нові, заразніші мутації вірусу. Яким може бути пік захворюваності в Україні, коли він може статися? Як можна стримати стрибок захворюваності? Про це Радіо Свобода поговорило з фахівцями, які досліджують коронавірус та його поширення.

Міністр Степанов: «Дискредитація вакцини – це диверсія проти свого народу»

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов за жорсткі заходи щодо дотримання карантину, каже інакше ситуація з коронавірусом буде ще сильніше ускладнюватись. В тому, що Україна майже вдвічі відстає від плану вакцинації вважає винними деяких політиків.

Що міністр робить, щоб вивести медицину з коми? Коли вакцину можна буде придбати в аптеці, кому щеплення протипоказані і звідки взялась куртка за 620 тисяч? Про все це і більше в Суботньому інтерв’ю міністра охорони здоров’я України Максима Степанова для Радіо Свобода.

СБУ проти Семенченка і Шевченка. Стали відомі деталі справи та позиція підозрюваних

Служба безпеки України підозрює Семена Семенченка та Євгена Шевченка у створенні незаконної приватної військової компанії, яка була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки. Тим часмо адвокат Семенченка повідомив, що ексдепутата госпіталізували і до нього не пускають.

Хто такий Шевченко і як він пов’язаний із Семенченком? Чому СБУ почала проти них розслідування? На яких підставах їм оголосили підозру? Що загрожує Семенові Семенченку та Євгенові Шевченку внаслідок обвинувачення? Що кажуть самі підозрювані? Радіо Свобода знайшло відповіді на ці запитання.

Гривня слабшає, долар росте: чи надовго?

Українська гривня знецінюється від початку тижня щодо долара – на тлі паузи у співпраці з МВФ та посиленні карантинних обмежень в Україні. Нинішні коливання навряд чи будуть значними, однак подальша ситуація на валютному ринку залежить від того, як відновлюватиметься українська економіка, коли пожвавиться співпраця з МВФ та що буде з цінами на продовольство у світі, прогнозують експерти, опитані Радіо Свобода.

SpaceX, електростанція та 5G: як американець на «угоді» з Уруським збагатів на мільйони доларів (розслідування)

Українські політики нерідко користуються послугами лобістів у США – здебільшого для того, щоб налагодити міжурядові контакти та покращити власний або партійний імідж на Заході. І це не заборонено. Але останній опублікований на сайті Мін’юсту США американсько-український звіт щодо надання лобістських послуг суттєво відрізняється від звичних. У ньому немає жодної конкретики – у чому саме ці послуги полягатимуть. У документі є лише назва компанії, яка обіцяє безоплатне лобіювання на користь українців – Diplomatic Trade, та два імені – американського бізнесмена Бенджаміна Баллаута та українського віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Утім, українська влада заявила, що не співпрацює з Diplomatic Trade. Цей документ вивів журналістів на значно більшу історію. Про те, що цей же американський підприємець нібито збирається реалізувати в Україні за підтримки влади низку бізнес-проєктів. Серед яких потужна сонячна електростанція у Чорнобильській зоні відчуження, будівництво заводу з виробництва «зеленого водню» та запуск 5G-зв’язку. Але існування і цих домовленостей заперечили у віцепрем’єра Уруського та інших державних органах. Як Україна може стати інструментом у грі на американській фондовій біржі – про це у матеріалі Георгія Шабаєва та Тодда Прінса.

«Це битва демократій та автократій» – Байден про Китай і Росію на пресконференції

Джо Байден в рамках своєї першої пресконференції на посаді президента США не торкнувся теми України та відносин з Росією. Він здебільшого відповідав на запитання журналістів про внутрішні проблеми в країні. Байден також оголосив, що його адміністрація вакцинує удвічі більше американців, ніж планувалося раніше – до свого 100-го дня на посаді. А у 2024 році Байден «очікує», що знову балотуватиметься в президенти. Американський президент заявив, що разом з іншими демократіями США будуть працювати, щоби притягати до відповідальності авторитарні режими, такі, як Китай та Росія. Головні тези американського президента ми зібрали тут.

Після ремонту в Україні столітня вітрильна яхта «Джозеф Конрад» відправиться в навколосвітню подорож

Найближчі кілька тижнів на одному з причалів одеського морського торговельного порту стоятиме 37-метрова яхта «Джозеф Конрад». Судно прийшло до України в пошуках корабельні для ремонту і на відпочинок – минулого року яхта завершила навколосвітню подорож і готується до нової. Нещодавно яхті виповнилось 105 років – вона була спущена на воду в 1916 році як рибальський човен, потім працювала як торговельне судно і тільки в 1979 році «Джозеф Конрад» перетворився у вітрильну красуню. Про історію яхти, цілі візиту до України та плани на майбутнє Радіо Свобода розповів капітан судна Свен Тейлор.

Літо довшає: учені вивчили зміни клімату і кажуть про негативні наслідки

За останні 60 років середня тривалість літа на Землі істотно збільшилася. Такий висновок оприлюднили вчені, які проаналізували зміни клімату з 1952 року. Чи адаптуються до цього рослини і тварини? Читайте висновки вчених.

За що розстріляли кавалера двох орденів Слави Хаїма Гольденберга?

Старожили Львова пам'ятають кафе «Пінгвін» і «Сніжинка», а також бар-ресторан «Вежа», в яких панувала невластива радянському «общепіту» атмосфера. Керували цими закладами Хаїм і Соня Гольденберги. На початку 1980-х подружжя звинуватили у розкраданнях і хабарництві. Про цей судовий процес писала головна газета СРСР «Правда». Врешті, ветерана «Великої вітчизняної війни» Хаїма Гольденберга розстріляли, а його дружині – Соні – присудили 14 років ув'язнення.

Кореспондент телеканалу «Настоящее время» поговорив із дочкою Гольденбергів, дослідив архівні документи прокуратури і КДБ.

Із бороди на ніс: як з’явилася медична маска та як вона рятувала людство?

Рік тому медична маска стала невід’ємним атрибутом нашого життя. І з огляду на епідемічну ситуацію, з огляду на третю хвилю коронавірусу, маска залишатиметься з нами ще більш-менш тривалий час. Між тим, мало хто знає про історію цього, здавалося б, дуже простого засобу захисту. А історія тут доволі цікава.

Більше про те, як люди навчилися затуляти носа і рота, щоб не підхопити та не поширювати інфекцію – в «Історичній Свободі».

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