У пошуках джерел коронавірусу: США вимагають розслідування, Китай говорить про політизацію

Посольство Китаю в Вашингтоні різко відреагувало на рішення президента США Джо Байдена доручити спецслужбам країни «подвоїти зусилля» в дослідженні джерела походження нового коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19.

За словами посольства, «політизація» питання лише ускладнює можливості розслідувати, коли і як цей коронавірус передався до людей.

«Останнім часом дехто вдається до старого трюку і роздмухує політичний галас навколо визначення джерел походження COVID-19 у світі», – мовиться в заяві.

Посольство заявляє, що Китай підтримує «всеосяжне вивчення ранніх випадків COVID-19, виявлених у всьому світі, і ретельне розслідування діяльності деяких таємних баз і біологічних лабораторій у всьому світі».

У заяві не згадано ні США, ні Джо Байдена, який у своєму дорученні спецслужбам назвав серед можливих версій передачі вірусу людині «витік із лабораторії» – натяк на давнє припущення, що цей вірус міг випадково (а дехто навіть стверджував, що свідомо) потрапити за межі потужної вірусологічної лабораторії, яка працює саме в китайському місті Ухані, де були зареєстровані перші випадки COVID-19.

«Наклепницька кампанія і перекидання вини повертаються, і теорія змови про «витік із лабораторії» знову спливає на поверхню», – заявили в посольстві Китаю у Вашингтоні 27 травня.

А в Пекіні речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь виступив на брифінгу того ж дня зі схожою заявою: за його словами, вказівка Байдена свідчить, що США «не турбуються про факти й істину і не зацікавлені в серйозному науковому дослідженні походження вірусу».

За його словами, США, які хочуть від Китаю участі в міжнародному розслідуванні, тим самим займаються тавруванням і політичними маніпуляціями, натомість вони мають зі свого боку відкрити для такого дослідження свої біологічні лабораторії.

Байден хоче посиленого розслідування своїх спецслужб

Попереднього дня, 26 травня, Байден виступив зі своєю заявою, в якій попросив спецслужби США «подвоїти зусилля» в розслідуванні джерел виникнення пандемії COVID-19 і доповісти про висновок протягом трьох місяців. Допомогти спецслужбам у цьому розслідуванні мають національні лабораторії США.

За його словами, на цей час немає надійних даних для того, щоб зробити висновок, чи це сталося «внаслідок контакту людини з зараженою твариною, чи внаслідок витоку з лабораторії», і більшість представників спецслужб «не вважають, що є досить інформації для оцінки, чи якась із цих версій може бути ймовірнішою за іншу».

Байден також закликав владу Китаю, де був зареєстрований перший спалах захворювання, співпрацювати з міжнародними розслідуваннями джерел походження пандемії.

Він звернув увагу, що через те, що влада Китаю відмовляється повністю співпрацювати з такими розслідуваннями, остаточний твердий висновок може й не бути зроблений ніколи – особливо внаслідок того, що інспекції не змогли потрапити на місце подій у перші місяці пандемії.

За його словами, США будуть «співпрацювати з партнерами-однодумцями в усьому світі, щоб змусити Китай узяти участь у повному, відкритому й базованому на доказах міжнародному розслідуванні і надати доступ до всіх дотичних даних і свідчень».

Різні версії

Походження нового коронавірусу і спосіб його передачі до людини викликають гарячі суперечки від самого часу виявлення перших випадків COVID-19 у китайському Ухані в грудні 2019 року. Як один із варіантів говорили про те, що вірус міг передатися людині на так званому «мокрому ринку» в Ухані, де продають у їжу диких тварин.

Але в Ухані також працює велика дослідницька вірусологічна лабораторія, і це викликало спекуляції, що саме вона могла бути джерелом походження вірусу.

Із іншого боку, Китай заявляє, що не причетний до виникнення пандемії, яка вбила вже понад 3,5 мільйони людей, а експерти кажуть, що це число, без сумніву, занижене, – а вірус міг потрапити в цю країну з інших азійських країн, найімовірніше, в заморожених морепродуктах.

На початку цього року Китай відвідала група експертів під проводом Всесвітньої організації охорони здоров’я, і в лютому вони заявили: мало ймовірно, щоб коронавірус міг вийти з лабораторії, і ймовірніше, що він передався людям від тварин.

Вірус, імовірно, передався людям від кажанів через іще якусь тварину-посередника, а «передача внаслідок інциденту з лабораторією була визначена як вкрай неймовірний шлях», мовилося в тому звіті, який експерти укладали спільно з китайськими дослідниками за результатами чотиритижневого перебування делегації в Ухані й сусідніх місцевостях.

Є сумніви

Але США і ще низка країн висловили сумніви в тому звіті експертів ВООЗ і заявили, що підтримують прозорий і незалежний аналіз джерел появи пандемії COVID-19, «вільний від втручання і неналежних впливів».

А раніше цього тижня американські урядові джерела заявили про наявність засекреченого звіту спецслужб США, який був укладений іще за адміністрації президента Дональда Трампа – в часи, коли Трамп, як і інші чільники його Республіканської партії, активно просували версію про витік вірусу з уханської лабораторії. У звіті стверджувалося, що в листопаді 2019 року троє дослідників Уханського інституту вірусології захворіли так, що їм довелося звернутися до лікарні.

Джерело інформації для цього звіту і його надійність невідомі. Неясно також, чи цих дослідників урешті поклали до лікарні чи які були їхні симптоми, звернуло увагу неназване джерело агентства Reuters.

Раніше цього місяця республіканська частина комітету з питань розвідки Палати представників оприлюднила свій звіт, у якому теж зосередила увагу на Уханському інституті вірусології. В ньому стверджувалося про наявність «значних непрямих свідчень», які, за словами авторів звіту, наводять на думку, що Національна лабораторія біологічної безпеки цього інституту розробляла біологічну зброю, а Пекін намагався приховати походження вірусу.

Нині комітети з питань розвідки і Палати представників, і Сенату розслідують, як американські спецслужби збирали інформацію і звітували про походження коронавірусу, як поширювалася пандемія COVID-19 і як уряди різних країн реагували на неї.

Потрібне нове розслідування

А Вашингтон закликає ВООЗ почати другу фазу свого розслідування щодо походження COVID-19.

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив 26 травня в Женеві, що організація очікує подати пропозиції щодо своїх подальших кроків «наступними тижнями».

Провідний експерт влади США з інфекційних захворювань і чільний радник Білого дому з питань нинішньої пандемії доктор Антоні Фаучі далі заявляє: і він, і більшість представників наукової спільноти «вважають, що найімовірніший сценарій полягає в тому, що поява вірусу була природна, – але ніхто не впевнений на сто відсотків». «А через те, що є стільки занепокоєння, стільки спекуляцій, і ніхто не знає напевне, я думаю, потрібне таке розслідування, де буде повна відкритість, де буде оприлюднена вся наявна інформація для її дослідження», – сказав Фаучі 26 травня на сенатському слуханні.

Канадський вірусолог Арінджай Банерджі, до якого звернулося по коментар агентство Associated Press, каже, що велика ймовірність і далі лишається та, що вірус прийшов із дикої природи. Він нагадує, що перехід вірусів від тварин до людини – звичне в природі явище: вчені, зокрема, знають два схожі коронавіруси, які розвинулися в кажанів і спричинили епідемії, коли ними заразилися люди – це SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром) і MERS (близькосхідний респіраторний синдром). «Наявні натепер дані наводять на думку, що й цей вірус прийшов із дикої природи», – каже він.

Але, додає вірусолог, «через те, що ніхто ще не виділив вірусу, що був би на сто відсотків ідентичний до SARS-CoV-2 (назва коронавірусу, що викликає COVID-19 – ред.), в жодної тварини, для дослідників усе ще лишається можливість ставити питання про інші можливості».