Наступ Росії триває: де найгарячіше? Саміт ЄС і чого чекати Україні?

Історичний саміт ЄС щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС

14 грудня у Брюсселі розпочинається саміт ЄС, де одним з головних питань має стати схвалення початку переговорів щодо членства України у ЄС.

Шість годин атак дронової атаки на Одесу і область

За повідомленням, в Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджені понад десяток будівель, горіли приватні автівки. Попередньо відомо про 11 поранених, серед яких є троє дітей.



На Подунав’ї атакував припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону – від падіння уламків пошкоджені складські приміщення двох зерносховищ, додають Сили оборони півдня.

Зеленський облетів навколо світу в пошуку підтримки для України: які результати?

В американському Інституті вивчення війни пишуть, що російські окупаційні війська відбили в українських захисників деякі позиції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, йдеться про начебто просування армії Росії на південь від села Кринки.

Штурм триває: РФ тисне на Мар'їнку

Збройні сили України продовжують стримувати російські війська на Мар’їнському напрямку. Таку заяву зробив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його словами, новини про нібито повне взяття цього міста армією РФ ніщо інше, як провокація та інформаційний вкид. Що відбувається на цій ділянці фронту зараз?

Перевірка Київського метрополітену і КМДА: шукають винних?

Через підтоплення київського метрополітену київські правоохоронці проводять обшуки як у самому метрополітені, так і структурних підрозділах КМДА. Що шукають та що вдалось знайти?

«Київстар»: відновився чи ні?

Захист найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» хакери зламали через обліковий запис одного зі співробітників. Про це заявляє керівництво компанії. Як так сталося і коли «Київстар» повністю відновить зв'язок?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок: