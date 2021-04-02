Напад на поліцію біля Капітолію у Вашингтоні: двоє загиблих

Місце засідань Конгресу США, розташоване на Капітолійському пагорбі в центрі Вашингтона разом із прилеглою територією були 2 квітня взяті під посилену охорону. Це сталося після того, як поліція Капітолію заявила про напад поліцейських. Пізніше ЗМІ повідомили про смерть одного із правоохоронців та підозрюваного.

Вулиці довкола комплексу будівель Капітолію у столиці США були заблоковані правоохоронцями. До таких заходів вдалися після того, як невідомий намагався протаранити своїм авто автомобіль поліцейських, в'їхав у шлагбаум, вийшов з машини і напав із ножем на поліцейських.

Як повідомляється, інцидент стався на пункті в'їзду на територію Капітолію поруч з Індепенденс-авеню, біля північної загорожі.

В.о. очільниці поліції Капітолію Йогананда Піттман заявила, що особа, яка здійснила наїзд на поліцейських, після наїзду вийшла із авто з ножем і «кинулась» на поліцейських, а ті, у відповідь, здійснили постріли. За словами Піттман, нападник не реагував на команди правоохоронців.

«Підозрюваний помер. Два офіцери Поліції Капітолію були доправлені до різних лікарень, і я з дуже, дуже тяжким серцем повідомляю, що один із офіцерів помер від отриманих поранень», – цитує Піттман видання The Hill.

Співробітники із адміністративних будівель навколо місця інциденту отримали повідомлення від правоохоронців із настановами не підходити до вікон.

«Схоже, що це не пов'язано з тероризмом, але ... розслідування продовжується», - сказав Роберт Конті, і.о. начальника Департаменту столичної поліції Вашингтона.

Поліція поки не може назвати ім'я нападника. Так само поки залишаються незрозумілими причини нападу чоловіка на поліцейських.

«Ясно, що (нападник) активно намагався досягти когось чи чогось, але ми просто не знаємо зараз чого саме. Тому ми зобов'язані розслідувати все це, щоб розібратися в суті», – заявив Конті.

Режим ізоляції Капітолія зняли о 15:20 за часом Східного узбережжя США.

Заступник керівника офісу спікера Палати представників повідомив, що Ненсі Пелосі віддала розпорядження приспустити прапори в будівлі Капітолія на знак жалоби через загибель співробітника поліції.

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила журналістам, що президент Джо Байден «обізнаний» про інцидент біля Капітолію.