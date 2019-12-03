Радіо Свобода Daily: Поліція озвучила свої версії нападу на депутата Київської облради Соболєва

Стрілянина в центрі Києва: поліція назвала основні версії нападу на депутата Київської облради Соболєва​

Поліція має три основні версії нападу на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу в Києві. Унаслідок інциденту загинув трирічний хлопчик.

«Основні версії, які нами розглядаються, – це сімейно-побутові проблеми, це фінансово-господарська діяльність та минула й теперішня професійна діяльність громадянина», – сказав Клименко.

Клименко та голова поліції Києва Андрій Крищенко розповіли, що 2 грудня затримані двоє чоловіків віком 18 і 19 років. Їм готують підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України 115 (умисне вбивство), оскільки загинула дитина. Втім, кваліфікацію інциденту можуть змінити в процесі слідства. Правоохоронці намагаються встановити ймовірних замовників.

Мародерство на війні: кого ще Росія залишила «без унітазів»?

Від мародерства російських військових постраждали Україна та Грузія. Росія захоплює чужу військову техніку, а повертає вже розграбованою. Скільки разів росіяни зазіхали на українську власність? Скільки часу знадобиться, щоб повернути на службу захоплені росіянами українські кораблі? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

САП відкрила справу через нібито записи розмови Корявченкова з криворізькою поліцією

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила досудове провадження після публікацій у ЗМІ щодо оприлюднення аудіозапису розмови ймовірно депутата від «Слуги народу» Корявченкова з поліцією Кривого Рогу. Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури виданню «Судовий репортер», яке отримала редакція Радіо Свобода.

За заявою начальника третього відділу САП Василя Кричуна, справу відкрили за ознаками пропозиції, обіцянки чи надання службовій особі неправомірної вигоди для неї чи третіх осіб за вчинення чи невчинення певних дій.

«За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України», – мовиться у відповіді.

Понад 10 людей голодують разом із адвокаткою Закревською: хто вони і чого хочуть

Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська вже дванадцятий день голодує із вимогою ухвалити поправку до закону про Державного бюро розслідувань, що дозволить за спрощеною процедурою перейти туди слідчим Генпрокуратури, які розслідували справи Майдану, поки прокуратура не втратила відповідні повноваження. За цей час до неї приєднались також інші активісти у Києві та регіонах. Відповідний законопроєкт Верховна Рада має розглянути 3 грудня.

Хто ці активісти? Та як на цю підтримку реагує сама Закревська? Читайте у матеріалі.

Зеленський вимагає негайного зниження тарифів

Українська влада знайшла «цікаве рішення», яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло наполовину, заявив президент України Володимир Зеленський у відеоблозі.

Раніше Офіс президента України оприлюднив відео наради за участю Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука, на якій президент вимагав негайного зниження тарифів на опалення. «Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені тарифи», – сказав Зеленський.

Чи вдасться йому знизити тарифи? Говорили у програмі «Ваша свобода».

Курс гривні оновив цьогорічний рекорд – НБУ

Курс гривні до долара оновив цьогорічний рекорд, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Гривня зміцніла ще на одну копійку: на 3 грудня офіційна вартість долара становитиме 23 гривні 96 копійок.

Це найвищий курс гривні з 15 січня 2016 року.

Найкраща Харлан, срібло Підгрушної та повернення Новосад: тиждень тріумфу українських спортсменів

Суперники української збірної на Євро-2020, поразки «Динамо» та «Олександрії», нічия від «гірників», початок біатлонного сезону та завершення першого етапу групового раунду Кубку Європи ФІБА, а також черговий допінговий скандал з Росією – цим позначився спортивний тиждень, що минув. Українські вболівальники мали приводи і для хвилювань, і для радості. Про перемоги українських спортсменів та інші цікаві події семи спортивних днів – традиційно розповідає Радіо Свобода

Вболівайте за Україну!

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