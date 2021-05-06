Франція направила військовий корабель до острова Джерсі

Французький військовий корабель направили до англійського острова Джерсі для виконання «патрульної місії» в зв’язку з суперечкою, яка виникла між Лондоном та Парижем, через обмеження Британією вилову риби у своїй територіальних водах. Про це повідомляє Sky News.

Судно буде супроводжувати флотилію французьких риболовецьких суден, які протестують біля порту Сент-Гельєр у водах острова Джерсі. За даними AFP, біля острова зібралися близько французьких 50 суден.

Раніше Британія відправила два військових кораблі до свого острова Джерсі, розташованого за 22 кілометри від французького узбережжя.

Французькі рибалки прибули до Джерсі сьогодні, щоб висловити незгоду з новими правилами видачі ліцензій на вилов риби, які почали діяти після виходу Британії з ЄС. Тепер влада Джерсі видає ліцензії тільки тим рибалкам, які можуть довести, що раніше вже рибалили у територіальних водах острова.

Париж вважає, що нові обмеження не мають юридичної сили, адже не були узгоджені з ЄС. На знак протесту влада Франції, з території якого на Джерсі надходить близько 95 відсотків електроенергії, погрожує припинити електропостачання.