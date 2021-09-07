7 вересня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються?

В Україні відзначають День воєнної розвідки – розвідувальної служби в системі Міністерства оборони України. До сфери інтересів воєнної розвідки належить інформація, пов’язана з реальним або ймовірним противником, яка дозволяє встановити його військові ресурси, бойові можливості і вразливі місця, а також визначити передбачуваний театр воєнних дій.

У Киргизстані розпочнуться військові навчання Організації Договору про колективну безпеку «Рубіж-2021», у яких братимуть участь військові контингенти й оперативні групи з Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану.

У системі пам’ятних дат ООН 7 вересня визначено Днем чистого повітря і блакитного неба.

Цей день в історії

1875 року народився художник Олександр Мурашко, один з фундаторів Української Академії мистецтв у Києві. Був убитий більшовиками в 1919 році неподалік свого будинку в Києві.

1978 року в Лондоні радянські і болгарські спецслужбами скоїли замах на болгарського дисидента, оглядача BBC Георгія Маркова. На автобусній зупинці незнайомець вколов Маркову отруту за допомогою приладу, замаскованого під парасолю. Марков помер через три дні.

1984 року в Римі помер патріарх Української греко-католицької церкви, багаторічний в’язень радянських концтаборів Йосиф Сліпий. У 1992 році прах патріарха перепоховали в крипті собору Св. Юра у Львові.