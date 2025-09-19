Афганістан: таліби звільнили літнє подружжя з Британії, яке перебувало в ув’язненні з лютого

Уряд правлячого в Афганістані руху «Талібан» 19 вересня оголосив про звільнення похилої подружньої пари з Великої Британії, яка провела в ув’язненні майже вісім місяців. Про це повідомляють британські медіа.

80-річного Пітера Рейнолдса, і його 76-річну дружину Барбару заарештували в лютому. За даними медіа, їхнє здоров’я останнім часом сильно погіршилося.

Звільнену пару передали спеціальному представнику Великої Британії Річарду Ліндсею. Повідомляється, що вийти на волю подружжю Рейнолдс вдалося багато в чому завдяки посередницькій місії Катару.





Пітер і Барбара Рейнолдс одружилися в Кабулі 1970 року і майже 20 років прожили в Афганістані, займаючись освітніми програмами. Вони також стали офіційними громадянами країни. Уряд талібів не розкриває причин їх арешту в провінції Баміан, але заявляє, що подружжя Рейнолдс «порушило закон».

МЗС талібів 13 вересня заявило, що делегація Сполучених Штатів відвідала Кабул і обговорила з представниками «Талібану» обмін полоненими.