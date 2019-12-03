Бізнесмен Альперін вийшов із СІЗО

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, «що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами», вийшов із СІЗО. Про це Альперін написав у себе у фейсбуці ввечері 2 грудня.

«Дивлюся, давно у вас свіжих новин про мене не було. Вирішив підкинути. З першим снігом, Київ! Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи, особливо приємно! Спасибі всім, хто чекав», – написав Альперін.

Вищий антикорупційний суд України 29 листопада заарештував бізнесмена Вадима Альперіна на два місяці з можливістю вийти під заставу в 70 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд заарештувати підприємця з правом 288 мільйонів гривень застави.

Захист Альперіна збирався оскаржити рішення суду.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них – сім співробітників органів митного контролю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спеціальної операції Альперін, якого він назвав «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні», втік. Президент пообіцяв «цінний подарунок» за інформацію про місцеперебування Альперіна.

27 листопада стало відомо, що одеський бізнесмен Вадим Альперін був затриманий співробітниками НАБУ, коли прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йому інкримінують керівництво злочинною організацією, «яка вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами».

У листопаді 2017 року суд заарештував із правом застави Альперіна, якого підозрювали в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабаря.